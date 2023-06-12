工聯會開網課教香港人用小紅書　 $430教點營銷賺錢　網民讚貼地

所謂活到老，學到老，只有不斷增值自己，才不會那麼容易被社會和科技淘汰，特別是面對AI發展迅速的未來。在眾多進修學院之中，工聯會的進修課程不論是價錢還是泛用性都可以算得上是最「貼地」的了。近日，就有網民發現工聯會竟然有課程教人如何用小紅書...



（小紅書截圖 ＠NANAP1G）

近日有香港網民在小紅書中以「香港有課程教怎麼玩小紅書」為題發帖，指出香港工聯會原來有課程教市民如何玩小紅書。帖文隨之引來網民關注，特別是內地的網民。有不少網民說自己也想去工聯會當老師教人，「反正都係亂講就有錢賺」。也有網民笑指，能夠將小紅書課程弄得如此「一板一眼」，確實充滿「香港味」，有網民隨即留言附和，「又In又傳統，只有香港能做到」，反映內地網民也不全是負面評價。

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然而網民們大多忽略了這個課程並不是以往教長者打字或用手機的入門課程，而是為有意學習小紅書營銷的人士而設，課程中會教學生如何吸引不同類型的客戶、推介產品或服務，從而獲得營運收益。例如從事保險業的保險經紀能夠發掘到內地客戶，一些做生意的人也能夠藉著學習使用小紅書從而打進年輕人或是內地市場，因此這課程也不全然是人人都能當導師的。

記者曾致電了解詳情，詢問導師究竟何方來歷，但電話負責人都無從得知。而明日6月13日的網上課程依然有位，但不提供網上或電話報名，有興趣的人士要到就近的工聯會報名啦！

不過，也有眼尖的內地網民看到這個小紅書課程居然短短6小時就要430元港幣，不禁瞠目咋舌指「不如多刷一點小紅書。使咩花錢上課」、「不如直接看小紅書攻略或者B站攻略」、「拼多多這種網課多的是，幾毛錢幾塊錢一大堆」。