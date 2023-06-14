香港小姐2023｜內地女呻面試似「軍訓」12小時零吃喝:特種兵一樣

香港小姐2023的首輪面試已經於早前完滿結束，而每年的香港小姐選舉都會吸引不少高材生、名人親朋好友、KOL參加，而今年參選佳麗當中就有不少來自內地的網紅。但日前就有名參選的內地佳麗於社交平台拍片大呻，港姐的面試堪比「軍訓」，不但需要連環面試12小時，而且他們更「不吃不喝不能玩手機」，令他崩潰地指選舉像在選「特種兵」一樣！



圖自小紅書

發布影片大呻的是一位小紅書帳號名為「33 inHK」的佳麗，翻查資料她的英文名名為「Sierra」，而根據小紅書的Bio所顯示，她是一位「五百強外企職場新人」，並畢業於香港浸會大學，是名乎其實的一位「港漂」，她於頻道上常常分享於香港的生活，和介紹香港不同特色的店舖。

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日前，她就發布了一條題為「普通人參加香港小姐是甚麼體驗…（當日吐槽版)」的影片，狂呻香港小姐的選拔尤如選「特種兵一樣」，他們竟連續12個小時「不吃不喝不能玩手機」，整個面試過程都超級Chur。她表示從主辦方通知到面試當日，中間只相隔兩日，時間非常緊迫，根本沒有多少時間讓其準備，令她都表示主辦方是「打一個措手不及」。

然而到面試當日，他們的面試是「從早上10點鐘一直面試到晚上10點鐘」，經歷這12小時，眾佳麗的精神和體力都被完全消耗，她表示早上大家的狀態都是「好開心啊」，「終於可以選香港小姐我好快樂啊」活力充沛，但一到下午大家便「啥也說不出來」，佳麗們疲憊得連「眼神都已經沒有辦法聚焦了」。

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她更於影片中呻指，面試場地不但「又沒有吃的然後又沒有喝的」，冷氣「還賊冷」。她表示雖然主辦方容許她們自行帶食物前往，但問題是每位佳麗都「帶了那麼多件衣服」，還需攜帶高跟鞋，泳裝和補妝用的化妝品等等，根本就沒有任何位置再攜帶食物。

直到晚上，正當她們終於可以開心地拿回手機，和去吃東西的時候，一看到「港媒發的那些圖片」，讓他們當下都感到錯愕，但累到「想哭但哭不出來」。整個港姐的面試都超級惡頂，讓她都不禁表示「我不知道我是去參加港姐了，還是參加鋼鐵是怎樣煉成的了?」。

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影片一出即引起不少網民熱論，有網民對於其拍片控訴的行為感到反感，表示「吃得鹹魚抵得喝！點解自己要選，但係都要拍一條片不停吐槽」，「感覺好似千金小姐受唔到苦咁」，「接受不了遊戲規則就不要參加，說話態度仲咁差」，認為拍片的網紅完全沒有香港小姐的特質。有網民亦表示，平日他們不論照片和影片都開爆美顏功能，攝影師媒體純遂是將「真面目」呈現，更表示她這樣「吐嘈」，「你再說你就已經出局了」。