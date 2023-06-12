香港小姐2023｜內地女嘆全變「新港妹」一口塑料廣東話:香港沒人?

香港小姐的首輪面試於前日(10日)已經完滿結束，今年的選美主題為「Hello Miss Hong Kong」，並歡迎17至27歲的佳麗報名，而當中就吸引了不少內地來港的「港女」參賽。日前，有內地網民看完首輪面試採訪後，即發文指「現在🇭🇰港姐選秀都不需要會講粵語？」，表示作為香港小姐是「代表粵語區的」，但現在的參選人竟參集很多「新港妹」，連基本的粵語都講不好，令她直問「HK是真的沒人了嗎」?



黃敏慈，今年21歲，就讀中央戲劇學院，面試前一日才到港。

該名網民於小紅書發文表示，看了香港小姐的首輪面試採訪後感覺「HK是真的沒人了麼」，因其發現當中參賽的很多都是「新港妹」，該些候選佳麗們於採訪時「一開口也是塑料粵語」，還有一位更稱是「昨日才來的HK」。讓她感覺若然「全部新港妹參加的話」，倒不如「乾脆搞個內地海選算了」，而且連比賽主要的語言廣東話都將其變成「普粵雙語比較合適」。

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圖自小紅書

樓主表示她自己並不是香港人，但都覺得香港小姐此等情況「有點奇怪」，她認為「入鄉隨俗」，如果連廣東話都講得不好，溝通不通順的話，「就沒必要上趕著去選港姐」，因名為「香港小姐」，是代表「粵語區的」，以後是要以大使的形象，履行香港小姐的職責做活動做公益，但現在的候選港姐大多都是一口「塑料」的廣東話，讓她直指「塑料粵語的港姐難以想像」。她更表示雖然現在兩地「開放了融合了」，但香港也「再也沒有以前那種港風的味道了」。

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帖文一出即引來網民熱論，有網民認同樓主表示「既然港姐就應該先把粵語講好」，「不是瞧不起内地，畢竟香港小姐嘛語言關是要過的」，有網民更直指「改名吧，大灣區小姐選舉」，「昨天才來香港的 選什麼香港小姐……」。但有網民則反指「以前的港姐也有很多不會粵語的啊 為什麼偏偏今年開始挑這個刺…」，「選秀又不是語言考試」，「很多港姐也不會粵語只會英文啊，這不和講普通話差不多嘛」，認為所選的是「香港小姐」而不是「粵語小姐」，廣東話不好也無傷大雅。