歐洲留學內地男挑戰「全中文」點Starbucks　高呼:全世界都講中文

不論到外地留學還是旅遊，所謂「入鄉隨俗」，即使不懂得當地語言，大家都會盡量選擇對方較易明白的語言作溝通，但日前網上瘋傳一段有關一位在西班牙留學的男孩於當地「挑戰」以全中文點餐的影片，更表示「全世界都在說中國話」，影片引起網民熱論，有網民批評指其「把無聊當有趣」，更直指其根本是在「欺負服務業的」，對此感到「好羞恥」。



圖自小紅書

近日一段內地男於西班牙挑戰「用中文點餐」的影片引起熱議，拍攝影片的是一位名為「王小王在西班牙」正於西班牙留學的內地網紅，而他作的挑戰是於當地的「星巴克用中文點餐」，從影片中可見，該名男網紅一走到點單位置便直接用手指著店員身後的產品圖表示「那個，那個」，不論店員說甚麼大部分都只回應「對對對」，和「這個」，令店員當時倍感尷尬。影片中店員因不解他所想表達的意思，而需要多翻走動以「身體語言」來確定該男網紅所想點的飲料，於片末該名網紅更特意搞笑地用「日文」向店員表示感謝。

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男網紅表示，他之所以拍攝該「挑戰」影片是因按照「粉絲要求」，但影片一出即引來不少網民批評其行為相當「無聊」，「把無聊當有趣」，而且他讓店員感相當尷尬且無奈，是在「欺負」店員，「不尊重別人」，網更直指網紅此舉是為了「博眼球博點擊率」而作出的鬧劇，不但「丟人現眼」，此等行為更相當「羞恥」，網民更表示若他真的想要推廣中文文化，「不是靠這種沒禮貌又無聊的方式」，他這樣做只會讓人討厭。

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但有網民則反駁指，有很多外國人到中國同樣不會說普通話，只會用英語點餐，反問道「 咱們中國人道外國碩漢語就成不禮貌了?」，「我以前做航空公司，日本人都是這樣呀，自顧自不斷說日語呀。」，認為網紅的做法沒有問題，加上其拍片純遂為了搞笑，有網民更大讚網紅指「全世界都在學中國話，哈哈，小王同學幹得漂亮」，「讓老外以後都學普通话」。