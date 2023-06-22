內地女肚痾商場尋踎廁不果　轟商場得座廁扮高端　香港網民一句KO

隨著科技和文明的發展，傳統的蹲廁逐漸被西式座廁所取代，近年更開始出現智能廁板和馬桶，為人民帶來更方便的生活。然而日前有網民於小紅書中出帖對馬桶進行大控訴，力斥在外根本不敢坐馬桶，既不方便又不衛生，惹來大量網民熱議。



（小紅書截圖 ＠🌸yvone🌸）

日前，內地網民🌸yvone🌸在小紅書中以「最後的倔強！人有三急！無法理解商場坐廁！」為題發文，指自己「今天是真的肚子痛，難以憋住，跑的商場幾乎都是坐廁，簡直要奔(崩)潰。」，以二百字連續狂轟座廁不方便：「人來人往的，坐廁是真的很不方便啊！而且也不衛生！」、「你說有些老人孕婦不方便的話，可以稍微有一兩個是坐廁，然後準備好一些一次性馬桶墊，方便一些老人和孕婦的群體！」、「不然都是坐廁，大家都去上，誰敢坐啊？還不如蹲廁來的方便，清潔阿姨打掃也方便，大家也使用的安心。」

👉素海霖拒與粉絲合照稱「業界規矩」網民貼另一AV女優合照轟耍大牌

帖文隨即引起網民熱議，有內地網民認同樓主的說話，指「馬桶百分百會濺到屁股上，噁心死了，馬桶真心反人類設計，應該全球化取締！」、「出門真的非常討厭馬桶」、「馬桶只適合家裡用，在外不管是消過毒還是沒消過毒我都不會直接坐上去，實在接受不了萬人光著屁股接觸同一個東西，也忍受不了馬桶裡的水濺到屁股上，實在憋不住只能蹲上去」。

但同時亦有很多網民反對樓主的看法，認為馬桶的發明是文明進步的體現，「你是沒見過公共蹲廁屎尿黃湯都濺出來的樣子吧？更噁心不衛生！ ！明明馬桶就是文明進化了的產物為什麼就有人排斥？」、「蹲廁真的髒到我想吐，馬桶你墊紙不就行了」、「我覺得蹲廁好髒，就應該用坐廁， 有些人還會尿到地上」。

然而有相對「心水清」的網民就指，馬桶固然會有髒的時候，但「馬桶本沒錯，錯的是用的人沒有公德心。」，亦有網民提到「骨折或者腿腳不便的人很需要照顧」，馬桶能夠惠及更多的受眾，因此有存在的必要，更有網民反問有沒有可能那些反馬桶派的人眼中被弄髒的馬桶，就是其他反馬桶派的人踩上去蹲所造成的。

然而最有趣的地方在於，有來自香港的網民留言回覆「我怎麼會在2023年看到商場蹲廁和馬桶的討論」被內地網民安慰「多的是哈哈哈哈，還有家裡裝蹲便廁所的呢，沒想到吧香港人，小紅書你還是看少了」