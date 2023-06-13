素海霖拒與粉絲合照稱「業界規矩」網民貼另一AV女優合照轟耍大牌

在香港土生土長的繪麗奈erena （中文名素海霖）於早前正式於日本出道，除了成為香港首位具有正式身份的AV女優之外，也成為不少人的夢中女神。昨日（12日），有粉絲問她可以在哪裡合照時，素海霖卻回覆就算街上遇到也不能合照，指這是「業界規矩」，惹來網民熱議。



（FALENO網站截圖）

素海霖昨日在她個人Instagram中貼上粉絲與她的對話，內容是粉絲指「想搵你合照，可以去邊搵到你」，惟素海霖回應「（不）合照的，抱歉，因為之前舉行簽名見面會，合照都是要收費的，這樣會對他們不公平，謝謝。」，並將截圖上載到IG Story以作「公告」。後來亦進一步解釋道，女優於活動場合外不與粉絲合照為業界一貫做法，但如果在街上遇到，握手是可以的。

（＠素海霖IG Story截圖 @thisisshl）

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然而「公告」面世之後，卻被不少網民怒轟她耍大牌，指「明星都會搞簽名會、握手會，但出到街撞到都可以影相，（素海霖）當自己係咩？」、「當自己乜水呀，喺街撞到影張相都唔得?」，亦有網民PO出另一人氣AV女優濱崎真緒與粉絲的合照，以此反駁所謂「業界做法」論。

然而亦有不少網民表示「支持」素海霖的業界論，早於上星期，另一人氣女優河北彩花於夏威夷旅遊期間就因拒絕與粉絲合照而被熱議。當時河北彩花於其個人Instagram中表示「以往與她合照的粉絲，都是自費參與活動才能與她合照，若是粉絲在路上遇到就隨意提供合照服務的話，對那些付費的粉絲不公平，另外她也想與粉絲的合照能夠有「獨特性」。

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（河北彩花IG Story截圖 @saika_kawakita__official）

台灣AV達人「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發表文章表示不只是河北彩花，多年前他曾在秋葉原遇到剛結束活動的桜木凛，興奮的他向前要求合照也同樣遭拒。他事後回憶強調並不是事務所或女優太小氣，而是這樣會影響到付費粉絲的權益。