疑似中國大媽日本挖蠔再闖禍被捕！ 打人兼「碰瓷」倒地:叫救護車

早前中國大媽於日本海灘挖蠔，非法倒蠔殼下海，遭日本警方抓捕檢控，跪地求饒的影片一出，隨即引起網民熱論。近日專捉人非法挖蠔的日本YouTuber拍片指又有疑似中國大媽又偷偷挖蠔，但該位大媽態度卻相當囂張，不但將手上的「戰利品」立刻為似滅跡和動手推撞拍攝者，更故意倒地「碰瓷」反控對方打人。影片在網上瘋傳，5日已有近2,000個留言。



圖自【後藤たけし】令和タケちゃんchannel

日本YouTuber「後藤たけし」繼上一次於江戶川河口發現大媽挖蠔，非法丟蠔殼下海後，日前他前往禁止非法捕撈的茨城縣大洗町的海水浴場進行巡邏，當中他發現有一位身穿粉色上衣的疑似中國大媽正於該處偷偷挖蠔，便立即喝止其行為，但該位大媽竟立刻將手中所挖到的「戰利品」網，扔到海中看似意圖將證據銷毀。

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而正當後藤向他表示「不要在日本進行犯罪行為」，和質問其為何將證據銷毀時，該大媽突然用力推撞他。當後藤指其打人和非法捕撈要報警時，大媽更不停用日文叫囂「來來，你叫警察，你叫」，和怒罵後藤「你這家伙可真不要臉啊」。但當後藤正在報警時，該大媽竟突然慢慢逼近後藤，特意指後藤「你撞到我了」後，便「哎呀!」一聲，摀著心口倒地，不停爬地哀鳴，並呼叫「請現在就叫救護車」，令後藤的驚訝又無奈地直指其為「正宗的碰瓷者」。

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於等待警察到場的途中，倒地的大媽突然站起來，並不停走向後藤和撫摸著後藤的胸膛，嚇得後藤雙手舉高表示「不要碰我，不要碰我」，但後來大媽的親友到場，大媽又再度倒地不停哀嚎，還指責後藤「者可都是你們的責任啊」，連後藤都不禁讚指「這個演技太厲害了，非常逼真的演技呢」。

圖自【後藤たけし】令和タケちゃんchannel

然而，當警察到場後大媽依然摀著心口，倒在地上表露痛苦的表情，而與大媽同行的其中一位壯漢則走到後藤面前理論，當後藤向其表示「來到別人的國家，請不要做壞事啊」。其後警方疑將該大媽拘捕，後藤對此事件亦表示，希望「警方能給大媽刑事上的處罰」。

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根據日本政府法例所列明，在受保護水域進行捕撈，捕撈者最高可被判刑監禁最高3年或下，或罰款最高200萬日圓。