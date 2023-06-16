內地網民瘋傳香港外勞可月入16萬！最想做呢兩大行業：我想衝了

政府13日宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，並公布將優化現有補充勞工計劃並改名為「補充勞工優化計劃」，收銀、文員、侍應等26個工種可輸入外勞。消息發布後內地社交平台小紅書上，隨即有大量網民反應熱烈，不乏前往香港的「打工攻略」，當中還有盛傳一行業可以月入達16萬，令網民紛紛表示「我都想衝了」！



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自香港輸入外勞的消息發布後，內地社交平台小紅書上有不少前來香港打工的攻略，還提到了兩地收入差距最大的行業為「建築業」和「運輸業」，因此不少人將目標放在勞動高收入也高的建築業，想來香港「搬磚」賺錢。例如「月薪3萬！普通人可以去香港打工啦」、「香港勞工輸入安排公布了，相關簽證怎麼辦理」、「香港招人了⋯快來搬磚」、「重磅，內地人可以去香港打工搬磚啦！月入3萬」等。

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但當中最誇張的莫過於「香港招外勞 月薪16萬！來嗎？」，還引述香港以往的某報道指一位年輕人做地盤，每天由朝八做到凌晨兩三點，月賺16萬，連續做一個月後便去了旅行，相當「快活」。內地網民也提到兩地的建造業的薪金有一段差距，比如內地建築行業普通月薪為5,000人民幣（約5,500港元），日薪大約300至400人民幣（330至440港元）；而香港混凝土、扎鐵的建議日薪為2,600港元，月薪約25,000萬至52,000萬港元，比內地高5倍有多。

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小紅書截圖

至於月薪16萬則是在極艱辛，完全不休息的情況下才可以做到。不過也無阻大量內地網民想來港打工賺大錢的願望，紛紛留言表示「我想去 怎麼去？」、「做地盤有乜要求，從未做過。 38歲入行會唔會遲？」、「我都想衝了！」、「早就該這樣了，國內工資那麼低」、「怎麼應聘 怎麼應聘？」。

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不過「如意算盤」又點會那麼容易打得響呢，有網民隨即留言潑冷水，「16萬，做一個月可以回去買棺材啦」、「就算是 ，也輪不到妳，層層僱傭公司都是關係，妳懂的就懂」、「有三萬本地人都去啦！」、「你估地盤個個都千幾蚊一日咩，新仔800咋」、「有16萬，我一早去做，宜家已經移民退休」、「香港熟手師傅都冇16萬一個月啦」、「唔好玩啦！地盤工有法例規管工時的，有咩可能一日比你做十幾個鐘．星期六日同公眾假期都要停工，唔好亂吹啦！」

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