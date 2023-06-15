辦公室5大最邋遢地方污糟過廁所？！醫生揭一位置細菌量達270萬

工作長達九小時的打工仔，除了待在家中，更多的就是坐在辦公室工作。但你又知不知道每天都使用的辦公室桌面和周圍的家具有多骯髒？這5個位很容易被人忽視，但其實需要定期清潔！某些位可能比您想像中更骯髒又混亂。



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台灣重症醫療專業醫師黃軒最近在他的Facebook專頁「黃軒醫師粉絲專頁」上分享到《你辧公桌，有多髒亂？》他分析了辦公室裡骯髒的主要來源，還提供了針對每個位置的清潔方法。這5大骯髒位中，其中一個位置的細菌量甚至高達過百萬隻，不但會影響你的工作效率，更會把病毒和細菌傳播給辦公室內的同事，甚至帶回家給家人。

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👇👇👇即睇醫師分析5大辦公室污糟位👇👇👇

1. 飲水機的出水位

飲水機是辦公室裏最多人用，而又幾乎沒有人會清潔的公共設施。據分析，飲水機岀水位的細菌量可多達270萬！專家則建議，應該每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭出水口，並定期更換過濾器。

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2. 鍵盤

鍵盤雖然是個人用品，但上面沾有的就是人體排出的油份、頭皮屑、指甲屑，甚至吃過的食物碎屑、灰塵等都會造成細菌滋生。據分析，鍵盤上每平方英寸的細菌數大約為3300隻。專家則建議，應該每週用吹風機吹走鍵盤上的雜物，並用酒精棉花或消毒紙巾擦拭鍵盤表面。

3. 辦公桌面

辦公桌面可以擺放的物件除了電腦、鍵盤和滑鼠，不時還有早餐、咖啡等遺留的咖啡漬。在這些條件下形成細菌的溫床。據分析，辦公桌面每平方英寸的細菌數約為21000隻！專家則建議，應該每天用清潔劑或消毒劑擦拭桌面，並定期清理桌面上不必要的物品。

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4. 辦公室家具

辦公室的家具有坐椅、屏風、抽屜等，因為大多數都是布面材質，而布面材質本來就很容易積聚灰塵和污跡。專家則建議，應該每月用清潔劑來清洗家具表面，並用抽屜或收納架來分類文件和文具，這樣才不會出現混亂的情況。

5. 電腦桌面

一打開電腦，在電腦桌面上可能就有許多未整理的文件夾、軟件、文件等。不但會佔用電腦的記憶體，更會影響工作效率。專家則建議，應該每天或每週將電腦桌面上不需要的東西刪除或歸類，儘量保持電腦桌面簡單整潔，桌面上少放不會用的東西，工作效率都會隨之提升。

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只要時刻依照專家建議的方法保持辦公室整潔，就可以提升工作效率，更要保護自己和身邊人的健康！

原文：黃軒醫師粉絲專頁