姜濤演唱會沉浸式海報被指撞橋　網民狂改圖惡搞阿儀都落水：好襯

Makerville早前公布MIRROR 6名成員Anson Lo、Edan、Jer、 姜濤、AK 及Ian將舉行《MIRROR IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023/24》個人演唱會，繼Jer和Anson Lo公佈其個人演唱會詳情後，姜濤亦於昨日（7日）於社交媒體上公佈其演唱會的演唱會詳情，然而一眾眼利的網民卻將重點放在宣傳海報身上...



（@MIRROR FaceBook專頁）

昨日，姜濤於社交媒體上公佈其個人演唱會名為＂WAVES＂IN MY SIGHT，除了呼應姜濤的濤字之外，也對應了帖文中「誰曾怕被淹沒在大師班的班房，逆流之中緊握初衷，無忘目標只想似我。」一句。帖文除了讓不少姜糖直指姜濤相當「靚仔」之外，一向眼尖的網民竟留意到海報似乎熟口熟面...

👉谷婭溦親嚐香港茶餐廳轟態度奇差 打燈拍片遭「問候」網民：抵鬧

姜濤＂WAVES＂IN MY SIGHT演唱會海報中，除了採用黑白色調之外，構圖上姜濤有半邊臉浸在水中，有網民發現與最近上映的《小魚仙》電影版宣傳海報、姜濤的偶像羅志祥去年於台北小巨蛋舉行演唱會的海報以及Moon Tang於3月在九展舉辦演唱會的海報都非常相似，笑指ViuTV又再一次「致敬」別人。

更有網民將姜濤的海報進行惡搞，對其「三次創作」，有網民不禁指「姜濤同阿儀越睇越襯」、「天生一對」。

不過，也不是全部網民都一面倒指責姜濤，也有相對理性的網民反問「（如果）浸水就叫抄，咁邊個抄邊個？」、「咁多海報一樣個陣，仲叫唔叫抄？」，意指類似的構圖和設計已經有很多，不構成抄襲某一張海報的行為。也有網民笑指如果類似的構圖是抄襲的話，那麼有不少藝人明星都抄襲了馬浚偉於《守業者》水浸游泳的劇照了。