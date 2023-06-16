港女呻工人姐姐腳臭到似「臭豆腐」衞生署教4招KO腳臭一款鞋勿穿

開始踏入夏天，近日又常常落雨，炎熱天氣下的汗水加上雨水，噏住在鞋子裡，當然好容易會出現「腳臭」的問題。然而日前有外傭僱主就於社交平台上發文指，家裡的外傭姐姐「隻腳好大味」，她更形容該種臭味就「好似企係間炸緊臭豆腐店」內的程度，因而向網民求救解決方法，接下來衞生防護中心就教路大家4招根治「腳臭」!



《愛回家之開心速遞》劇照

日前，有外傭僱主於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上發文指，發現家裡姐姐的腳「好大味」，每當其放假後回到家中，所有走過的地方「都係佢陣腳臭味」，她更形容該種臭味的程度「可能好似企係間炸緊臭豆腐店裡面」的程度，因而向網民求救集思廣益，解決姐姐腳臭的方法。

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對於腳臭的解決方法，衞生防護中心曾就於網上分享有關「腳臭」的資訊，並教路大家4招解決預防腳臭的小秘訣。衞生防護中心指出，腳臭之所以會出現，主要原因有兩方面，第一個原因便是「足部多汗」，足部的汗腺不但比其他部位多，而且足部的汗腺並非如其他汗腺一樣般會於特定情況或天氣下才排汗，它是會「無時無刻」地產生汗水，當汗水被「噏」在鞋內，便會容易有味道。

圖自Facebook「外傭僱主必看新聞訊息」

第二個原因就是，汗水加速細菌滋生，當大家的腳穿上鞋子，長期處於一個「陰暗和潮濕」的環境，便會利於我們皮膚上的細菌滋生繁殖，而這些細菌便會製造出「異戊酸」，引起「腳臭」臭味的主要「元兇」。

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那到底大家如何才能根治「腳臭」的問題呢，衞生防護中心表示想要解決腳臭，最主要是要減少足部上「積聚的汗水」和「細菌的數量」，而若要達到這兩個效果，與腳臭say byebye，有4招一定要記低!

4招擊退「腳臭」!

1.保持足部衛生

-每天最少一次以暖和的水及溫和的肥皂浸泡和沖洗雙足。最好就是於回家脫下鞋襪後，隨即清洗雙足，清洗後徹底抹乾雙足，尤其趾與趾之間的位置。

2.減少汗水和過多的濕氣

-在足部灑上爽身粉，或塗上止汗劑，以減少足部流汗保持乾爽

-盡量多脫掉鞋襪或穿著涼鞋，讓足部的皮膚得以「呼吸」

-要確保鞋子大小適中和多讓雙足得到休息，過分受壓可加劇流汗

-保持身體涼快，因為體溫過高會使你全身流汗更多

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3.穿著合適的襪子

-穿著潔淨，以棉、羊毛或其他吸濕物料製成，且厚而柔軟的襪子，以幫助吸走汗水

-避免穿著尼龍質料的襪子

-穿密封鞋子時一定要穿著襪子

-不要再次穿上已弄污的襪子

-應經常更換襪子以保持雙足乾爽

4.合適自己的鞋子

-穿著以真皮、帆布或其他透氣物料製成的鞋子

-穿著透風的鞋履

-避免穿著塑膠鞋

-於鞋子內層灑上爽身粉，幫助吸走濕氣

-經常清洗那些可以沖洗的鞋子，並徹底曬乾

-最好不要連續兩天穿同一雙鞋子

-將鞋子放置於通風的地方讓它完全乾透，如將鞋子放置於室外，並先取去鞋墊，在陽光下曬乾

-若鞋的臭味即使用除臭的產品亦無法去除，將鞋子丟掉

《某一天》劇照

大家保持良好的足部衞生，和穿適當的鞋襪當然可以解決大部份的腳臭問題，但除了外來因素而會影響到有腳臭問題之外，衞生防護中心也表示大家也可檢查是否有其他因素而引致，例如患有真菌感染的「香港腳」、多汗症、壓力、甲狀腺問題、荷爾蒙改變及服用某些藥物等等都有可能會引致腳臭，如若大家發現此等問題便要儘快就醫治理。