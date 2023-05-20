深圳福田超人氣「顛倒博物館」體驗反引力打卡熱點！門票低至￥38

想要感受一下反地心吸引力的感覺?未必一定要上太空或者飛先得嘅，到位於深圳福田的「顛倒博物館」行返轉就可以啦!「顛到博物館」整間博物館內有超過10個場景供你打卡，而每一個場景都是以「反地心引力」來設計，館內的睡房、廁所、廚房景全部都是上下倒轉和傾斜！讓你不用雙腳離地，都能夠站在天花板上，從高空的角度打個靚卡！



圖自小紅書

講到深圳的打卡熱點，位於深圳福田的「顛倒博物館」就一定是必推介的地點之一！「顛倒博物館」館內裡一共有13個場景，除了有家居風的睡房、廚房和課室等等的室內主題外，更有數個模仿室外的場景，例如樓梯間和高樓大廈等 。所有場景都是以180度上下顛倒「反地心吸引力」的設計來佈置，而且內裡所用的裝飾全都是3D的物件，讓當大家一走進場景內，就尤如「太空人」一樣處於無重力的空間，能夠輕鬆「飛」到天花板上。

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當中最熱門的打卡場景就一定是家居主題中的「廁所」！大家於該場景中，能夠看到全部1:1的馬桶、浴缸、洗手盆等等的設施都盡在你的頭頂上，而大家必定要拍一張的一定就是超搞怪「跌落廁所」的照片啦！而現場每個場景的牆上都有貼有一個拍照姿勢的指引，讓大家能夠參考參考從而拍出最像真的照片。

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然而若大家發現好像怎樣拍都拍不出很「顛倒」像真的感覺，或是不懂得怎樣擺Pose，現場會有工作人員在場，大家可以向他們請教如何擺放姿勢和拍攝得手法，他們個個在這方面都超級專業喔！

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「顛倒博物館」的門票收費分爲5個類別分別為：成人單人￥66、雙人成人￥128、兒童￥38、兩大一小￥156、一大一小￥96。博物館的地理位置亦相當方便，座落於深圳福田區深南中路城市廣場內，距離羅湖口岸都只是地鐵8分鐘的車程，即使大家是即日往返深圳香港都無問題，喜愛拍照的你就一定不可錯過啦!

深圳顛倒博物館

地址：中國廣東省深圳市福田區深南中路城市廣場二層

交通：深圳地鐵1號線和6號線科學館站F出口

營業時間：星期一-星期日 10:00 - 21:00