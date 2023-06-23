深圳點只喜茶/奈雪的茶！小紅書推介5大特色茶飲店 最平¥10珍奶

香港的手搖飲品越來越貴，現在閒閒地買一杯珍珠奶茶都要差不多$30-$40蚊一杯，飲品的款式大多都一式一樣，有不少人返大陸都會買杯手搖嘆下，款式選擇多，價錢甚至是香港的一半，但除了被大眾廣泛流傳，甚至在香港都有分店的連鎖飲品店之外，還有很多深受深圳本地人歡迎的店鋪。《開罐Opener》為大家在小紅書搜羅5家在深圳受歡迎又具有特色的飲品店，讓大家北上返大陸有更多飲品選擇。



資料來源：小紅書

通關之後多了不少香港人在假日返內地飲飲食食，而喜茶和奈雪的茶都已經分別在香港開分店，雖然價錢相比深圳都差了一大截，但內地近年來也多了不少有自己「個人特色」的手搖店鋪，在深圳不同口岸附近也有分店，有部份店鋪更有「0卡糖」供健康或減肥人士選擇，大家北上的時候不妨試下啦！

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1.茶百道

茶百道在2008年創立，至今在全國已有900多間分店，在飲品包裝的設計上有熊貓設計，飲品口味深受內地年輕人歡迎，¥10就飲到珍珠奶茶！推薦招牌芋圓奶茶、鐵觀音奶凍、桃子烏龍茶。

價錢： ¥8起

較受港人歡迎的分店地址：

1.深圳市福田區皇崗公園一街龍軒豪庭8B（水圍店）

2.深圳市羅湖區東門中路九龍城廣場18號鋪（東門中路店）

交通：

1.地鐵福田口岸站B出口

2.地鐵曬布站A3出口

營業時間：周一至周日——10:00-22:00 / 09:30-22:30（每家分店不一樣）

2.瑞幸咖啡

有中國Starbucks之稱的瑞幸咖啡，全國門店數已超過7000間，在手機下單首單最多可減¥20，最平第一杯在使用優惠後才¥9.9！部份更有0乳糖可供選擇，推薦生椰拿鐵、椰青冰萃美式、朱古力瑞納冰。

價錢： ¥16起

較受港人歡迎的分店地址：

1.深圳市福田區車公廟豐盛町地下陽光街BCD區C1-107號（豐盛町店）

2.深圳市南山區南頭街道深南大道12069號海岸時代公寓西座一層106號（海岸時代公寓店）

交通：

1.地鐵車公廟站C出口

2.地鐵大新站C2出口

營業時間：周一至周日——07:30-22:00

3.啊嬤手作

今年在內地爆紅的啊嬤手作，常常一開店就爆單要等幾百杯，建議大家在去分店之前，先用手機微信的小程序下單，以免在門店下單後要等幾個小時，推薦超濃抹茶、打米麻薯、老椰清補涼。

價錢： ¥16起

較受港人歡迎的分店地址：

1.深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路346號崗廈城L1-L46（卓悅中心店）

2.深圳市羅湖區人民南路2028號金光華廣場負一層B1-126（金光華廣場店）

交通：

1.地鐵崗廈站B出口

2.地鐵國貿站A出口

營業時間：周一至周日——10:00-22:00

4.霸王茶姬

2017年在雲南創立第一家門店，五年內分店多達70多間，在杯子底部更有「抽盲盒」的活動，獎勵有大牌化妝品、大牌香水、免單券等等，又有得飲又有得玩，推薦招牌伯牙絕弦（茉莉雪芽鮮奶茶）、桂馥蘭香（桂花烏龍鮮奶茶）。

價錢： ¥16起

較受港人歡迎的分店地址：

1.深圳市福田區卓悅滙B2-X17（卓悅中心店）

2.深圳市羅湖區人民南路2028號金光華廣場2028號（金光華廣場店）

交通：

1.地鐵崗廈站B出口

2.地鐵國貿站A出口

營業時間：周一至周日——10:00-22:00

5.滬上阿姨

滬上阿姨是中國分店最多的鮮果茶門店之一，大部分都有「0卡糖」可供選擇，為年輕人提供健康、好喝的奶茶，推薦草莓桃桃茶、水果茶、厚芋泥波波奶茶。

價錢： ¥12起

較受港人歡迎的分店地址：

1.深圳市福田區水圍六街21號（水圍店）

2.深圳市羅湖區百貨廣場裙樓G01-21-2（東門町店）

交通：

1.地鐵福田口岸站B出口

2.地鐵老街站上蓋

營業時間：周一至周日—— 10:00-22:59、00:00-02:50（每家分店不一樣）