珠海香洲隱世文青藝術街　歐陸風打卡熱點！　口岸20分鐘到達

平日返工好大壓力，一到周末就想短暫離開香港，找個舒適的地方飲杯咖啡，放鬆心情？大家不妨可以到位於珠海香洲區的「牛津街」逛逛，整條牛津街的店舖設計充滿歐洲風情，內裡不但有文青必到訪的咖啡店外，更有很多小店首賣不同的手作製品，作為文青的你和想放鬆的你就一定不能錯過啦！



圖自「掌上珠海」

假期除了到不同的地方大玩特玩，有時候都會想去一些寧靜的文青小街，看看不同的手作產品，到Cafe飲杯咖啡休息，感受一下「慢活」。那就一定要到訪位於珠海香洲區灣仔沙的「牛津街」啦!牛津街的前身本來是珠海巴士員工的宿舍，後來被改建成為一條充滿歐洲風情的商業小街，並隱藏在鬧市當中，當大家一踏進牛津街，便會立刻感受到一翻歐陸的氣息，和於鬧事中的寧靜。

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於牛津街的街道雖然並不算長，但短短幾十米的街道卻充滿濃濃的文藝氣氛，內裡有不少文青店售賣手作產品的店舖，不論是陶藝藝術品，特色家居用品，還是小小的復古時尚布袋，總有一樣能吸引你的眼球。除了固定的商店外，牛津街於周末還會開設不同的創意市集，供不同的創作者擺賣，喜愛手工藝品的大家就一定要行一轉！

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大家如若想要前往珠海香洲區牛津街，只要乘搭巴士經港珠澳大橋，轉乘至拱北口岸，再乘搭珠海9路、11路、99路巴士至灣仔沙廣場站下車，步行約5分鐘便能到達，由拱北口岸出發車程約需20分鐘。

牛津街

地址：廣東珠海市香洲區海城路(珠海大會堂旁邊)

交通：乘搭珠海9路、11路、99路巴士至灣仔沙廣場站下車，步行約5分鐘