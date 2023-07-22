澳門美食｜本地人推薦6間雪糕冰品店　點止椰子雪糕榴蓮雪糕

踏入夏季，悶熱難耐。持續嘅高溫天氣，最需要冰爽refresh一下！



我啲收集咗澳門6家食完涼浸浸嘅雪糕冰品，清涼好滋味，冰爽加持，最啱高溫天氣消暑，快嚟一齊降降溫！

按圖看看澳門有哪些美味的雪糕和冰品店，要逐間試試👇👇👇

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1. 莫義記

安利過多次嘅「莫義記」依然係無數人心中嘅白月光，一杯濃香撲鼻嘅「貓山王榴蓮雪糕」，入口綿密絲滑，冰爽清甜，細細品味仲可以嚐到絲絲榴蓮果肉，果香濃郁，口感恰到好處，令人忍不住一啖接一啖開炫！

非榴蓮愛好者仲可以選擇「椰子雪糕」、「木糠布丁」等等，獨特風味令人食一次就難以忘懷！

門店地點：澳門氹仔官也街9號A

️聯繫電話：(835)6669-5194

營業時間：09:00-22:00



2. 禮記雪糕專家

哩度承載著老澳門人嘅童年回憶，從口味到包裝再到裝修，都充滿著年代感。行過八十幾年嘅老字號好似一個時代嘅簡略縮影，我啲更多嘅係想感受浮光掠影嘅人文情懷。

鋪面唔大，但種類繁多，幾十種品類可供選擇，總有一款適合你。店單量較高嘅「雪糕三明治」，由三種口味組合而成，口感偏甜，冇想像中嘅細膩，反而帶著古早味嘅小小顆粒感。喺熱辣辣嘅天氣行街路過時，不妨入「禮記」透一透，順便再嚟一份雪糕降降溫。

門店地點：澳門荷蘭園大馬路12-12A號

️聯繫電話：(835)2837-5781

營業時間：12:00 -19:00



3. 仙Q．糖水專職鋪

降溫清單中點可以冇綿綿冰？「仙Q·糖水專職鋪」嘅招牌冰系列一直係我嘅心頭好。碎碎冰、招牌仙草、珍珠、四色芋圓、新鮮嘅水果果肉，一碗用料豐富，每一啖都可以隨意組合搭配，太chill啦！

門店地點：澳門新橋（三盞燈／白鴿巢）渡船街14H號

營業時間：12:00~00:00（週二至四、週日）12:00~1:00（週五至六）週一全天休息



按圖看看這些透心涼的雪糕店，傳統和新派也有喔👇👇👇

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4. 澳義

「澳義」炒雪糕，食過嘅人都被深深吸引。每一份炒雪糕中，都深藏著澳義深愛澳門嘅心思，「生於澳門，用心製作」係佢哋不變嘅宗旨。哩份用心呈現係甜品嘅細節中，極具創意性嘅出品俘獲每一位食客嘅心。

簡單嘅抹茶、朱古力同雲呢嗱脆筒，配上少女心爆棚嘅仙女棒，邊個靚女唔鍾意呢？

利澳店

門店地點：澳門宋玉生廣場利澳酒店地下2號鋪

營業時間：11:00 ~ 20:30



信達城店

門店地點：澳門伯多祿局長街信達城購物商場

營業時間：10:00~21:00



5. YOGO Frozen Yogurt

乳酪同雪糕嘅完美邂逅，碰撞出火爆網絡嘅「乳酪雪糕」。選用低卡乳酪雪糕，保留住乳酪醇香嘅同時雪糕細膩柔滑，食份健康嘅雪糕，再都唔使俾心機減肥啦～滿足你嘅「低卡」慾望！

除咗單點外，仲可以任意diy乳酪雪糕，根據自己嘅喜好，隨意搭配，咁樣嘅雪糕食住先有意義！

海富店

門店地點：澳門海邊馬路(劏狗環)22號怡昌花園地下C座

營業時間：11:00 ~ 23:00



6. 洪馨椰子雪糕

經過百幾年風霜，口碑依舊在線嘅「洪馨」椰子雪糕係老澳門人嘅「心頭摯愛」。傳統手工雪糕嘅製作每一步都係由老闆親力親為自製，多年嚟一直堅持使用馬來西亞椰子，裝喺老式杯子中嘅椰子雪糕，每一啖都係冰爽嘅快感同椰子嘅清香，絲絲涼意嘅滲透，一點點激活被高溫壓制嘅快樂！

門店地點：澳門果欄街十四號地下



燥熱難耐嘅天氣，急需一份冰涼清爽嘅甜品嚟「續命」，食完涼浸浸，瞬間降溫喚醒被高溫壓制嘅快感，所有煩躁不安都一掃而空！

攞好哩份攻略，一齊開餐！

【本文獲「食在澳門」授權轉載。】