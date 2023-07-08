深圳美食｜夏日消暑首選椰子飲品　這店包下泰國果園專做椰飲

有椰子陪伴的夏天，又怎麼不算完美呢。

「Yellcoco」全新升級！斑蘭椰花糕上線，解鎖清涼一夏~



深圳「椰子界卷王」全新升級 斑蘭清新椰花糕上線！

在泰國包下果園的「椰界卷王」，又升級啦 👇👇👇

那個為了做好「椰」，老闆直接在泰國包下果園的「椰夠夠Yellcoco」，專做「椰子飲品」，開創4年就讓我粉足4年，盲點一杯都讓人上頭，難怪被稱為深圳的「椰子界卷王」！這不，新品又來了！

新品椰花糕，清新真夠「椰」

「椰夠夠」全新升級，不僅杯子造型更酷，還在椰奶系列的外觀做了全面的升級，頂部拱蓋中有一個小巧美味的「椰花糕」，也太適合打卡了吧！

「椰花糕」創意來源東南亞經典甜品班蘭糕，通體翠綠的花朵造型，顏值也太高了吧！每一個都是使用椰奶跟新鮮班蘭葉現場製作，自然的口味更加清新~

椰花糕的最佳搭檔就是椰奶系列了，先吃椰花糕再喝飲品，軟糯Q彈與椰香濃郁的椰奶碰撞出獨屬東南亞的夏日清新風味，全新的味蕾體驗讓人一秒上頭！

椰夠夠TOP 3新品👇👇👇

+ 2

生椰芒果

芒果星人必衝！精選當季新鮮的優質金煌芒／台農芒，手工製成芒果果茸，是真的吃的到的大顆果粒！還有加入椰子水做的嫩滑凍凍，融合着芒果的香氣，意外的清爽，一口下去就是滿滿的夏天啊！

茶底選用的茉莉毛尖，清新的茉莉花香直接為芒果和椰子的香醇，添上一抹夏日的清爽~

西瓜椰青茶

夏日的標配水果組CP啦！西瓜的清香混合椰子水的清爽，一整個就是炎熱夏日的續命水！

底部隱藏超多料的馬蹄爆爆珠，還能嚼到西瓜果肉，清甜冰爽，口感層次十分豐富！

鮮甜椰子水

從泰國空運過來的椰子，直接開殼倒出原汁椰子水，沒有科技與狠活，純純一個天然的椰香鮮甜，我是先衝為敬了！

椰夠夠「招牌椰飲」👇👇👇

生椰牛油果

牛油果控的大愛來了！現開現搗的墨西哥牛油果，搭配優質生椰乳和甘甜椰子水，椰香醇厚之餘又帶有顆粒分明的果肉~

生椰酷脆巧克力

生榨椰奶加入阿華田酷脆醬和少許濃縮咖啡，打成冰沙狀，還有嫩滑椰子凍搭配酷脆醬，口感特別，簡直是夏天的冰爽標配！

滿杯椰子凍

這是一杯可以喝的椰子凍~清爽椰乳加入半杯特製椰子凍，椰香嫩滑，每一口都是驚喜~

黃金椰子凍

一整個椰子捧在手心裏的滿足感誰懂！頂部還撒滿了香脆的黃金椰粒，口感豐富，「DuangDuang」的十分Q彈！

椰夠夠 Yellcoco（壹方城店）

店鋪地址：深圳市寶安區壹方城購物中心B2層美食廣場內

營業時間：10:00-22:00

聯繫電話：18576631689



【本文獲「深圳市吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】