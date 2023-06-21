一哥蕭澤頤宣布警隊開小紅書　內地網民封「香港男神」：身材超棒

香港警隊繼於微博、Twitter等社交平台上開設帳號後，日前(20日)警隊宣布正式登陸小紅書，帳號第一段影片便邀來「一哥」警務處處長蕭澤頤作拍攝影片，帳號一開通便即吸引超過3萬名粉絲，而處長的影片更獲得超過近2萬個Like，有不少內地網民對此都表示大力支持和歡迎，有網民更稱高呼處長為「 阿頤男神」!



圖自「香港警察」小紅書

日前，警隊公布正式以帳號「香港警察」登陸小紅書，帳號第一段上傳便是警務處處長蕭澤頤的影片，片中處長全程以廣東話配上繁體字字幕進行分享，表示對香港警察能夠開通新平台，以更多的渠道「說好警察故事」感到高興，並表示接下來帳號將會有警隊最新的宣傳短片「守城前傳」精彩劇照和預告片上架，並約定網民於本周六(24日)一同觀看節目。

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香港警察的帳號於小紅書開通一日便即吸引了3萬2千名粉絲，而處長蕭澤頤的影片更是獲得超過2萬個讚好，和過千人收藏。影片的留言區有大量的內地網民瘋湧留言，有網民對於警隊登陸小紅書表示驚訝「小紅書厲害了，能請來一哥」，「這居然是真的」。

大量的網民亦對此表示歡迎和支持，「支持香港警察」，「阿sir，我對你敬禮啊」，「支持阿sir，向阿Sir致敬」，「就是這麼接地氣，太喜歡了」。影片更吸引到內地山西省公安廳的官方帳號留言表示，「對新同事的加入表示最熱烈的歡迎！」，令網民都為之雀躍指「居然引來了山西警察叔叔的圍觀！」

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除了表達歡迎外，有網民更指處長蕭澤頤面容不但有幾分像「張學友」，狀態更是極佳，網民大讚「一哥好靚」，「好有型」，不但「身材超棒」，穿上制服更相當「帥氣」，高呼處長為「香港男神」、「阿頤男神」。