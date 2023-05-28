日本旅行5大另類景點　捧巨型陰莖巡遊「鐵男根祭」+新宿乳頭酒吧

港人喜愛到日本旅行，當中不少人都會選擇自由行，看旅遊書或在網上看別人推薦的景點來編排行程。不過有些另類的「景點」並非在網上就能輕易找到，以下這５大奇葩祭典和獵奇景點不知你又有沒有聽過呢？



選擇遊日的目的地時，單看社交平台和旅遊書，有時候不免會令旅程一成不變。一起來看看以下這日本旅行5大另類獵奇景點，除了每年有數萬人參與的巨型陰莖巡遊「鐵男根祭」之外，還有「TENGA之森」、「乳頭酒吧」，必定能讓你感受到文化衝擊！

日本每年都會舉行各種各樣的祭典。但除了穿浴衣看煙花、逛屋台的那種祭典之外，他們還有不少標奇立異的祭典。當中金山神社每年4月舉行的「鐵男根祭」非常特別，單聽名字也能知道它絕對是日本最奇葩的祭典之一。「鐵男根祭」亦被日本人稱為「JJ祭」，每年4月第一個星期日都會在神奈川縣川崎市金山神社舉行，吸引逾3萬人次參加，為的就是看神轎巡遊.....👉👉👉東京「鐵男根祭」捧巨陰莖巡遊 求子求財必去(附指南）

相信有不少人都曾聽過被稱為「自殺森林」的日本青木原樹海。每年前往該處自殺的人不在少數，因此那裡設置了大量防自殺的告示牌，亦有不少民間組織自發在附近巡邏。有經常到「自殺森林」探索的網民最近就分享一個現象，指有很多樹上竟然被掛上TENGA飛機杯？！👉👉👉日本「自殺森林」掛滿紅色TENGA飛機杯 奇葩現象背後原因超有愛!

日本每年都會舉行不同的「祭典」，讓大家能夠向神明祈求好運或驅除厄運。但當中也有一些稱為「奇祭」的祭典，有著有別於傳統的儀式，而最能夠代表奇祭的祭典，就一定非有著日本三大奇祭之一稱號的「裸祭」。「裸祭」，又名為「會陽節」，每年都會於日本不同的地區舉行，而當中最廣為人知的便是於岡山縣岡山市「西大寺」所舉行的「西大寺會陽」。每年2月第三個星期六，西大寺都會聚集約10,000名男士參加盛宴。即使祭典舉行的日子正值寒冬，但大家仍然會看到一眾只穿著白色兜檔布和白色夾趾襪的男士，而他們為的都只是同一個目標，那便是爭奪象徵幸福與幸運的「寶木」(Shingi)！👉👉👉日本「裸祭」年吸萬名T-back男現身 赤裸為爭取一物！附參加詳情

日本的風俗文化世界聞名，不少旅客都會特意到這些夜街探險。除了東京的歌舞伎町最為知名之外，飛田新地也是最常聽到的地點之一。位於大阪的這個風俗勝地到底與其他紅燈區有何區別呢？原來他們並不是風俗店而是「餐廳」，到了凌晨12點就要關門！👉👉👉大阪超神秘紅燈區飛田新地 切忌亂入「餐廳」+遊客必須守這規矩

東京新宿歌舞伎町是風俗夜店勝地，走在街上不時都會見到招客的牛郎、小姐和「無料案內所」的招牌。但不知大家又有沒有聽過「乳頭酒吧」呢？Bar如其名，客人除了可以與性感女郎碰杯喝酒聊天之外，店員們還會露出胸部，讓顧客撫摸。👉👉👉日本「乳頭酒吧」攻新宿 $200美女陪酒合法摸胸 須嚴守3大規則