淘寶家居｜港男搬新居全屋電器淘寶　呢樣都淘!香港伽利略:好危險

香港人對淘寶網都不會陌生，亦有不少人會為了經濟考慮而選擇於淘寶網購。近日，有位港男在社交平台分享，有意打造一個全淘寶家居，就為家中添置一堆於淘寶網購的家居電器。港男此舉引起網民熱議，紛紛為一件事擔心！



Facebook截圖

近日一位港男在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，向網友分享他的淘寶好物，港男表示新居入伙就為家中添置了一堆淘寶網購的家居電器，有風扇燈、抽油煙機等。開罐記者於淘寶網搜尋「風扇燈」發現多款同類產品，更是超過萬人付款，價錢最低人民幣45元就有可以入手一個。事件引起大量網民的關注，有人覺得於淘寶網選購得好，可以以最實惠的價錢買到安全好用的心頭好；但又有人擔心淘寶網的電器在安全、性能上的保障不及本地電器，擔心風險太高得不償失。

有網民訴本地電器與內地商電器質素差距不大，但價錢卻差天共地，令網民都理解港男的做法，表示「見過盞一模一樣嘅燈係燈飾鋪賣3000淘寶賣300」、「其實香港訂造傢私大部份咪大陸制，真係隨時做個agent（中介）咁搵淘寶班友整完比你」、「人哋做本地電器鋪，當然係為咗自己利益啦！」、「香港代理食水深保養短」。

港男移民加拿大8個月後悔欲回流 列3點超崩潰：1000人爭1個職位

《愛回家之開心速遞》劇照

但更多網民擔心淘寶電器的安全保障，「隔離左右危險了」、「淘電器炸死咗有冤無路訴，保險又未必賠，隨時俾格離左右告到破産」、「有啲細牌子真係唔掂，你拆開見完全無保護，電線芯好似幾條頭髮」。

30歲港男「帶埋阿媽返工」做同事 不忿兒子被鬧阿媽一句震驚老細

《火神的眼淚》劇照

對於網民的憂慮，《開罐》記者就致電香港註冊機械工程師盧覺強，詢問有關於淘寶買電器需要注意的事項。首先應查看電器的製造商和貨品來源，再查看其貨品的嚴格商品測試結果，之後要清楚貨品的電壓與香港的家居電壓（220V）是否相乎，再者使用三腳插頭就最為保險。盧覺強則建議市民可以到本地電器鋪選購家居電器，除了貨品來源有保證、通過嚴格測試、電壓與香港相乎，更是使用三腳插頭，相較淘寶的電器更有保障。