家居風水｜風水師教4招增財運！門口擺一物增財富+沙發錯位易破財

自古以來人們一直從風水方法影響人的運勢和命運，令生活上及財運上得以改善。因此，整體家居風水佈局對財運及人運的影響，並進行相應的五行調整和風水上佈局裝飾，已經成為了現代人提升財運的重要方法之一。教你如何了解在家居風水佈局來增加全家人的財運。



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第1招 玄關大門常整潔

風水有助提升家屋財運、健康有明顯的影響，適當的家居風水佈局可以為居住者帶來財富和增加機會。首先，居住空間的主要出入口即是大門是家中最為重要的財氣口或者病口，稱之為玄關位，有利於財氣的進出入。因此，大門的設計和擺設尤為重要。確保門口整潔，避免堆放大量雜物，以免阻礙財運的流動。大門要保持清潔，不可以有塵垢，否則會阻礙吸引財氣進入。同時，入門口位置可以擺放聚寶盤或金元寶，能增加財富的效果。

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第2招 地毯/沙發+書檯擺位有影響

家居內部的風水佈局同樣影響著財運，客廳作為家庭活動的聚人氣區域，應保持整潔舒適，避免過於擁擠，有適當寬闊空間，以利氣流暢通，要有藏風聚氣之空間。選擇合適宅主的沙發和地毯五行顏色，有助於提升全家人的財運。此外，不要將沙發放置在破財位（2023兔年破財位為東北方），以免財氣外洩，減低其他風水佈局的效果。書房或工作室同樣影響財運，擺放書檯時，應選擇靠牆的位置，背靠窗戶或門口則不利於財運。同時，書檯上放四支文筆有利升官發財。

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第3招 小裝飾可令財運UP！

另外，家中其他的擺設和裝飾也對財運有所影響，如果有擺放盆栽、魚缸和流水擺件等象徵招財的風水擺設物品，需要合適放在家居的財位或流年飛星財位（2023兔年為南方），才能夠聚氣吸引更多財運，放錯風水位及每年流年飛星位，會增加其凶性。此外，選擇財富像等象徵財富的擺件，也有助於提升財運。然而，擺設要適量，避免過多或過大，配合其家居大小，以免產生負面影響。

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第4招 睡床方向不容忽視

此外，睡房的風水佈局也不容忽視，床頭應避免正對睡房門口，並確保床頭牆壁有靠山之勢，有利於穩定財運。同時，選擇合適命主的床單和窗簾五行顏色，有事半功陪之效，更可以營造舒適的氣氛，有助於居住者安定心神，提升事業和財運。

（趙振鴻師傅提供）

資料來源：趙振鴻師傅（閭臻道弟子）

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