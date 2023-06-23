港男移民加拿大8個月後悔欲回流　列3點超崩潰：1000人爭1個職位

自加拿大釋出「救生艇計劃」，吸引了不少港人透過計劃移民至當地。日前，一名透過OWP(工作簽證)前往加拿大居住和工作的港男就於討論區大呻，自己前往當地8個月，已經感到相當「後悔」，自己於當地根本「 搵唔返本行」，香港月薪可有26K，但到當地莫講薪酬，單單找工作已經超困難，連「普通cashier工都2-3百人申請」，讓其正打「回流香港」。



圖自《男排女將》劇照

該名港男於連登討論區貼文表示，自己當初選擇前往加拿大是因為「鍾意歐洲個種生活」，本以為北美的城市生活會與歐洲城市差不多，因而選擇申請工作簽證當作「Working holiday」體驗一下於當地生活和工作。誰不知單單只是8個月的時間已令其表示「哭X咗」。

👉有錢人VS窮人！專家曝2個習慣一眼拆穿：有錢人都用這方法儲錢！

樓主表示，自己於香港從事IT行業的junior職位，月薪有26K和22日年假，除了要開會的日子外，其餘大部分時間都能夠「work from home」。但前往到加拿大後，自己根本「搵唔返本行」，因當地工作競爭相當誇張，於求職網站上找工作，「個個application 都至少500人爭一個位，有啲係成千幾人爭」，甚至連普通的收銀員都有「2,3百人申請」，若要找回IT相關行業，起碼都要5年以上的經驗才能獲得「入場券」。

此外，當地的工作除了競爭大，對比其餘香港的工作，不論是薪酬還是工作福利都讓他相當不習慣。他指他曾任洗碗工，現在則於超市工作，為兼職性質沒有年假，一個小時時薪為「15.5 CAD/hr」，扣稅後大概只得12-13加幣（$71-77港元)，「一星期返35-40個鐘， 唔計飯鐘」，即大概一個月的薪酬都只有約1萬元港幣，與其本來月薪相差近1倍，為此他都表示根本「好難儲錢」。

圖自《親愛的。客棧》

樓主更表示，自己個人喜歡熱鬧，「但成日返工返到攰，放假都係留喺屋企/睇書/做gym」，加上當地常常「落大雪」的天氣環境亦讓他相當不適應。加拿大的「生活style」與其想像中完全不相同，尤其是工作方面，讓他表示正打算回流香港。

👉消費券｜網民收抽查短訊恐詐騙 1招分辨真假！不回覆隨時無錢攞

帖文一出即引起網民熱論，網民表示「下次做多啲research先再出嚟」，更認為樓主找不到工作純遂只是因個人問題，但有網民則表示加拿大的確難搵工，「低門檻工真係好多人爭」，「識公司幾個intern都話好驚畢業搵唔到工，我呢半年都冇agency叫我見工」，「唔係職業兒女嚟加拿大都好難過下」，直指加拿大「又難搵工 生活成本又高」，更表示已「plan咗下年年頭返香港」。