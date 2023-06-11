淘寶爆全新詐騙手法！疑內鬼洩個資　買家錯做「一動作」即被呃錢

網購日漸方便，不少港人也養成了在淘寶網上購買生活用品的習慣，貨品款式夠多，價格也確實便宜。不過隨著網購變得方便，不法之徒也千方百計試圖「分一杯羹」。有網民在社交媒體表示最近在淘寶購物時，遇到一宗最新的騙案手法，幸好最後力保不失，提醒大家切勿中計！



《不可思議》劇照

網民在Facebook群組「淘寶開心share」上分享近日遇到騙案的經歷，他稱最近自己在淘寶上購買了一件產品，價值人民幣12元。就在下單後，有人自稱「中通快遞公司」致電他，也能正確地讀出他的運單號碼。聲稱他的貨品在運送期間丟失，所以會賠償人民幣80元，另外再加12元貨品價格，合共92元。

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事主於是提供了自己的微信，對方要求他根據微信上的指引操作，引導了他前往「一個大陸知名的保險公司理賠的頁面」，然後說該處有一個紅包選項，只需點選即可。但事主的微信頁面上沒有該選項，對方便回覆他操作錯誤，要求他「掃一個QR Code」。事主當下就肯定對方是騙子，於是立即中止與騙徒的對話，並在Google上找到了很多類似名義的騙案。如果事主真的掃了QR Code，對方就可以從手機提取銀行、支付寶、微信和關聯的信用卡上的所有錢。幸好沒有受騙的事主就提醒各位淘友騙子無處不在，要加倍小心。如果快遞寄失貨件，也只會賠償給賣家，並不會直接聯絡買家，買家只需在收不到貨時申請退款即可。

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《奶酪陷阱》劇照

網民看到事主的遭遇後就大讚他醒目，「很好的分享 呢個容易中招的」、「哇，好驚呀，多謝提點」、「會主動打比你話賠比你都唔對路啦，不過都好彩你醒」、「」。但同時也對騙徒掌握買家的「運單號碼」一事感到心驚驚，更懷疑淘寶有內鬼洩露了他的個人資料，表示「建議你通知淘寶客服小蜜或通知香港淘寶客服，涉及嗰張運單嘅訂單，懷疑係過程中洩漏你嘅電話及購買資料，叫淘寶留意一下係咪有不誠實賣家/不誠實物流」、「有可能係快遞公司裏面嘅內鬼，又或者係賣家根本就冇發貨」、「正常大陸速遞點會有你電話？ 商家寄件都係用集運資料」、「快遞公司內鬼詐騙！防不勝防」，提醒大家要小心為上。

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