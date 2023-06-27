FaceTime詐騙！港人收奇怪電話原來誤聽即被盜2大資料 記者都中伏

近來詐騙電話橫行，每天至少都收到1-2個陌生來電，有些可能是宣傳電話，有些很明確的是假冒銀行，煩人之外也隨時會招來金錢損失。最近不少香港網民都反映，除了普通的電話騙案，Apple手機用戶近來收到陌生人的FaceTime視像通話要求，接聽後更隨時被盜走2大個人資料！



《鬼怪》劇照

Apple的FaceTime通話為用戶提供了不少日常便利，只需要知道對方的電話或電郵地址即可撥打。但最近不少香港都在討論區上發帖，反映收到陌生人士的FaceTime視像通話要求。致電的電郵地址更是五花八門，例如gmail、optonline.net、lesliegarfield.com、hotmail、Yahoo、abv.bg、live.se等，《開罐》記者昨晚（26日）也收到以上的FaceTime來電要求。

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由於來電古怪，不少網民都選擇無視或拒絕接聽電話，也推測是全新的詐騙手法，但不知道單靠一個FaceTime電話可以如何遭到詐騙。網民表示「FaceTime真係嚇親，幾驚㩒錯」、「我今日都有，點解咁多人有」，也有人出於好奇接聽，結果收到了色情廣告「我聽咗，廣告黎，對家係一張圖咁款，賣色情嘢」、「開咗係個鹹濕poster廣告，冇事的」。

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LIHKG截圖

惟記者翻查資料，以上的手法除了是廣告之外，也的確是詐騙方式的一種，但早在2017年已早有案例，並非全新手法。假如用戶在收到FaceTime電話後選擇接聽，不法分子或會將用戶的臉部資料錄影，影片日後有可能會被用於人臉識別，盜取你網絡銀行帳戶裡的資金（不過前提是要知道登入帳戶和密碼才有可能，也要視乎個別程式對「人臉識別」的驗證程度）；也因為在接聽電話之後，對方的畫面將是漆黑一片和不會說話，假如用戶開口說話，對方就會趁機偷錄你的聲音和影片，再通過轉換技術合成你的聲音和相貌，製作假Account冒充你向親朋好友詐騙金錢。

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不論出於任何原因，在收到陌生的FaceTime電話，用戶都不應該接聽，以免個人資料被盜用，被用作任何詐騙用途。另外，如果真的擔心自己會誤聽陌生人士的FaceTime來電，可以在iPhone設定中將FaceTime功能關閉。如果懷疑自己已經中伏被錄影，那就要盡快提醒身邊好友提防被騙，一句講晒，小心啲啦！