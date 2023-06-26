內地女旺角被偷iPhone報案　 警察即查Cam秒擒賊被激讚：能力太強

警察破案最快要用多久？最近有內地網紅在旺角豉油街拍照留念時被偷走了電話，在打電話報案之後，警察只花了5分鐘就來到案發現場，半個小時就把那個小偷找到了，並把小偷拿去賣的手機找回來，讓內地網民驚嘆「就喜歡香港警察，效率快、人還帥」、「內地警察：回去做個筆錄吧，然後就沒然後了」，也有香港網民表示「感謝你相信香港警察」、「你遇到了好警察，香港的警察不是個個都這麼勤快的」。



昨日（25日）有內地女在社交平台小紅書以「我在香港旺角手機被偷了」為題，讚揚香港警察驚人的辦案速度，隨即引起兩地網民熱烈討論。不少內地旅客喜歡在香港的街道拍照，該內地女在拍攝期間把手袋放在地上，小偷趁她不注意，把手袋裏面的手機偷走後去變賣，再將手袋丟在旁邊的大廈門口。內地女隨即報警，警方接報後5分鐘內迅速調派旺角警區軍裝巡邏小隊人員抵達現場，並調查大廈的閉路電視，馬上便確定了小偷的衣著、長相。

政府工招聘｜16份筍工月薪12K-112K 懲教署工藝導師F.3學歷37K起

在內地女準備坐警車回警處錄口供時，警察在茫茫人海中發現了那個小偷，便把那個小偷帶上警車，整個過程只用了半個小時！讓內地女不禁感嘆「不得不說，香港警察的偵查能力實在是太強了」。警察同時幫內地女找回已經被小偷變賣的手機，但小偷竟把疑似iPhone14 pro的手機只變賣了$800，讓香港網民驚嘆「可是...只買了$800，也太虧了吧」。

內地女最後完成筆錄、結案只用了三個小時，雖然小偷把內地女的電話卡弄丟了，但她還是非常感謝香港警察的辦事效率，沒想過自己的手機能被找回，表示之後會寫一封感謝信給警察，內地女的片段即日便被轉載至香港警察的官方小紅書，她也呼籲大家「在香港遇到任何問題記得撥打999」，引起網民熱烈留言。有網民在香港遇到類似事件，但就沒內地女這麼幸運了，「我五年前帶小朋友去兒童遊樂場玩，發現iPhone丟了就報警，警察半個小時來到並了解情況後問我：那你想怎樣？」令網友們感嘆內地女十分幸運，「感覺是運氣爆好，可以馬上偶遇的那種」、「賣掉了居然還可以找回來」，但也有網民認為警察只做了自己應該做的事「其實大家也是各司其職，不用特別歌頌」。

資料來源：小紅書@馨多士