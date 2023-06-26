小紅書大推香港野菇　牛油炒最香口？港人呼籲咪亂食：食完變仙姑

香港近來季節潮濕有雨，最適合菇菌類的生長。日前有網民在社交媒體上提醒大家，如果在路上看到野菇生長，切忌隨意採摘和進食。與此同時，小紅書卻有網民大推「香港遍地美食之香菇」，稱香港有著各式各樣的蘑菇，更可利用多種煮法烹調出菇類美食，令港人紛紛擔心遲早搞出人命！



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網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」上發帖，貼出了兩張圖片，指最近天氣促進了野菇的生長，在樹下出現了為數不少的毒磨菇。呼籲街坊們切勿採摘任何野菇進食，以免造成任何食物中毒。另外也有很多網民發現到大埔市中心、馬路邊、樹下等地方，都出現了野菇的蹤跡，提醒大家切勿亂食，表示「Post 去行山gp就啱！果邊好多未奶嘢之前，神農氏上身咁周圍摘野菇，野果食」、「每年都有人食，每年都會上新聞，有9成係大埔人食，依然有人會食」、「路邊的野菇 你不要採」。

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Facebook群組「大埔人大埔谷」

與此同時，有網民在連登討論區上轉貼一張小紅書的截圖，標題寫上「香港遍地美食之香菇」，內容為「#菜市場漫游指南 在香港過樹叢裡路邊都可以找到各式各樣的蘑菇，油炸天婦羅、做湯、蘑菇雜炒、但我覺得用牛油，黑椒，加入少許鹽，是最合適的」。

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但由於帖子的配圖是出現在Facebook大埔群組中的圖片，疑為港人「反串」在小紅書貼出「毒菇美食指南」，意圖誤導內地旅客。網民不禁震怒狂轟「真係痴X線，叫人採菇食，最怕係啲無腦嘅師奶同老人家睇到張圖真係走去做」、「張圖流咗去WhatsApp 傳出去咁點」、「有人跟風嘅話，要耗費一堆醫療資源」，呼籲大家切勿亂食任何野菇，另外放狗的人士也要特別注意，避免狗隻誤食。據悉後來帖子被小紅書官方刪除。

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小紅書圖片

衞生防護中心發言人表示，由於難於辨別菇類是否適宜食用，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。他提醒，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。發言人又呼籲如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

原帖：Facebook群組「大埔人大埔谷」、LIHKG