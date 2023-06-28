Hama Sushi 攻港進駐佐敦對撼壽司郎！來頭勁日本壽司店排名Top 3

香港享譽「美食天堂」之稱，香港人對食一直都很有要求，不論港日台韓都是香港人常吃的口味。近年，都一直有不少過江龍人氣餐廳登陸香港。人氣僅次於「壽司郎」的「はま寿司」Hama Sushi 將會在6月29日登陸香港，究竟它在日本又有多厲害？



（Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）Facebook相片

日本Hama Sushi開店短短21年的時間，至今全球經已擁有超過500多間分店。Hama Sushi於日本的全國票選「最愛連鎖迴轉壽司店」更是排名第三位，僅次於港人最愛的壽司郎和藏壽司！壽司郎在香港已經開設25間分店，但依然每日大排長龍，在繁忙時間甚至要等上1-2小時方可入座。Hama Sushi大有來頭，在香港會不會和壽司郎展開爭霸戰呢！

Hama Sushi 官網相片

Hama Sushi 首間香港分店坐落於佐敦，早上10:30營業至晚上10:30。Hama Sushi 主打銷售價格相宜且美味的壽司，開業祭有期間限定三文魚腩壽司一碟只售港幣12元、大切三文魚壽司售港幣17元，而港幣22元就可以食到大拖羅！顧客可以透過官方網頁於網上訂座，先以電郵地址或電話號碼登記註冊會員，再預約想到的日期、時間、人數，到店就不需要苦等。

（Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）Facebook相片

網民見及又多一間日本連鎖壽司店紛紛搶先預訂，有網民留言：「可以試新野！」、「一定要去試試」、「齋講分店數量嘅話日本第二」網上預約系統更在開幕前一日一度需要進行維護，預約服務暫停數小時，疑是太多人同時進入網站預約。