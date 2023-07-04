港女大學生呻實習遭老細「騷擾」　辭職反被老闆母子大罵下場超慘

大家返工都想和同事、老闆打好關係，實習生也不例外，如果實習期間辭職又需跟學校交代，更加麻煩，但如果遇到老闆騷擾又可以點做？最近一位自稱是大學生的女網民在討論區表示，做實習期間被老闆「騷擾」而決定辭職，卻反被老闆及其母親破口大罵，事件一出即引起網民熱議。



《社內相親》劇照

近日有一位女網友以「老闆個阿媽打嚟同我講佢個仔冇鍾意過我」為題，在社交平台Dcard和連登上發文，大呻第一次做實習，公司老闆對她進行騷擾，在辭職後不僅沒有出糧，連老闆的母親也無故打電話給女事主「問候」她。

女事主表示，她第一天上班老闆主動請食飯，起初表現友善，但「食食下飯佢無啦啦望住我（係望到眼都唔眨嗰隻）」，更直接讚她「其實你都幾靚，笑起上嚟幾好睇」，然後就望住女事主不斷笑，令女事主相當不舒服。

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女事主稱期後老闆不斷製造身體接觸、「挨得好埋」，更在女事主面前放大她的WhatsApp 頭像「欣賞」，收工又WhatsApp她讚「you are so pretty」。為免對方誤會，她馬上轉自己和男朋友的合照做頭像，希望老闆知難而退。

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事主指出，及後老闆可能從其他同事得知她對其行為反感，開始針對她，「將我提早放飯，令到我唔可以同其他同事一齊食，仲話公司係我開嘅，幾點放飯由我話事」。女事主見關係僵硬，返工第二個星期便決定辭職，在電話中更直言辭職理由，老闆即whatsapp大鬧女事主精神病，說自己看錯人，罵她是廢物，叫她「收皮」等等。

《金秘書為何那樣》劇照

誰知連老闆的母親其後也打電話大罵事主：「我個仔對嗰個女同事都係咁，係你諗多咗，無鍾意過你。」 老闆繼續「開波」罵女事主精神病，叫她去看精神科醫生，更表示要出信到大學投訴女事主。

事件一出即引起網民熱烈討論，一面倒支持及佩服她有勇氣說出來，更有女網民透露自己曾在這間公司做過，更指該名公司老闆曾試過「15分鐘內3次『不小心』把手搭在自己的手上。」網民留言「好癲，建議報警」、「以前我哋學校都有試過呢類事件，最後間公司係被blacklist」、「真正帶老母放工」，事主亦聽取網民意見，並指已電郵給大學教授和報平機會。