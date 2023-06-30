黑人陳建州連環性騷擾事件懶人包　范范大話連篇、多位受害者現身

黑人陳建州於27日被前黑澀會美眉大牙(周宜霈)大爆性騷擾事件持續發酵，接二連三有女藝人控訴曾其伸出「毒爪」，有不少曾與大牙同為黑澀會美眉成員的藝人們都紛紛為其打氣聲討，黑人妻子范瑋琪日前繼聯合發律師信向大牙提告後，又再度發聲明力撐丈夫，事件雙方持續拉扯，眾說紛紜。《開罐》整合了整件事的重點經過，讓大家更清楚地了解事件.



1.事件爆發

前黑澀會美眉大牙(周宜霈)於27日在社交平台上發文指控，11年前於香港拍攝節目時遭到「當時的老闆陳先生」性騷擾，當時對方不但硬闖其房間，還突然從背後環抱他，不論其如何爭扎都無法掙脫，而於掙扎期間對方更「倒到我的床上」。對方更不停以言語騷擾，表示「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」，「怎麼樣？壯吧！」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」等等的言語，糾纏對方與其進行性行為，而種種證據讓人聯想肇事者為藝人黑人陳建州。

2.控告大牙不實指控

事後黑人和妻子范瑋琪火速委託律師發布聲明，表示大牙所指控的事內容全為「虛偽不實」，其後於28日再度發聲明指因基「惡意偽造零容忍」的立場，而向大牙發起訴訟，要求對方需向其賠償1000萬台幣，和於「臉書刊登道歉啟事」，亦恢復他們的名譽。於聲明發布後大牙先後透過經理回應指「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」後，用以黑底白字出Story表示「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見！」，對於事件相當「企硬」。

3.第二位受害人浮上水面

(ig@yuankuoyuan)

於28日黑人范范發布律師信的晚上，再度有稱曾遭黑人「毒爪」的受害人發聲，台灣藝人郭源元於FB上發千字文表示因「不想讓大牙只有一個人」，而將同樣的經歷曝光。於文中她表示曾遭對方兩次性騷擾，然而兩次都是「正值范范懷孕的時候」，事件讓他對方的愛妻形象完全崩壞。

她表示第一次是在其辦公室發生，她表示黑人當時因聲稱「有一些衣服品牌的東西想送我」，而讓她前往他的辦公室。但當她於辦公室內等待黑人為其取商品時，卻被對方「突然從後面環抱起來，雙腳離地」，並坐在他的辦公椅上，「我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上」，越掙扎對方便更用力的按著他，並不停表示「你先親我一下，你先親我一下」，讓他「恐懼已經爬滿全身」，不知所措，最終他逼於無奈親了對方臉頰一下，才得以逃離。

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第二次則是發生在黑人的家中，她表示黑人其後再度堅持要送品牌衣服給她，她多次拒絕後才答應在街上碰面拿取衣服，但黑人竟利用環境逼其上車，更私自將其直接車到自己的家中。一到家中，她便被逼喝下整杯「威士忌」，而正當她以為終於可離開時對方竟然「整個人壓上來環抱住我。」，「我掙扎，很驚慌，黑人很開心，像一切只是在玩鬧」，其後更將其抱入房「丟上床」，過程中她更聽到黑人疑似跟她說「喔這張床不可以」，然後便再次被抱起來拋到另一張床上。

她表示，過程中她「不斷地掙扎，奮力掙扎」和嘗試逃跑，但對方卻不斷地將她抓起來再抱起來，期間她更感受到她的下體「非常噁心」，而最後因她恐慌得放聲大哭對方才忽然變回「有禮又溫柔」的樣子讓她回家。對此她表示對於肇事者陳建州「已經不存在原諒或不原諒的心情，因為這件事在我心裡很早以前就過了，剩下的是我跟我的事」。

3.前黑澀會美眉妖嬌爆料

圖自妖嬌FB

於29日另一位前黑澀會美眉妖嬌亦大爆曾遭黑人性騷擾，她表示當時黑人突然致電邀請其到酒店一同與其他藝人聊天，因對方當期時的形象是「很照顧大家的前輩，所以並沒有防備地赴約。但到場後卻發現只有黑人一人，對方不但邀其一起吃東西，更表示「「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」，讓他即感不對勁而借要回家為由離開酒店。

4.范瑋琪出文反駁被揭講大話

於連環爆料後，黑人妻子范瑋琪於個人帳號上再度出聲明力撐老公為「正直的人」，反駁郭源元的爆料稱老公一直滴酒不沾，家中只有一張床和孕期自己一直在家只曾出家門5次，但文中三點卻全被網民翻回兩人的節目訪問，揭發全為「謊言」。

網上圖片

范瑋琪表示老公陳建州滴酒不沾，但網民則翻出黑人曾在范瑋琪面前對媒體表示「這幾天晚上有偷偷含一口威士忌」之外，網民更找到了於2021年陳建州和球員前往海產店聚餐後，隊員張伯維因醉駕而上新聞，當時海產店的老闆表示他們一群人喝了「20多瓶威士忌」，在場的每個人都喝醉了，陳建州也在內。

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至於家中的床和孕期出門次數，網民則發現一期范范黑人的《康熙來了》節目中，陳建州友人王宏恩表示只要范范不在家，黑人便會立刻邀約其到家中打機，而范范當時亦表示「我家有一個房間，他可以睡在那兒耶」，意指家中並非只有一張床。而針對黑人在范范孕期企圖於家中性侵女星，范范則表示自己長期在家，只有出外5次，期間黑人都陪伴在側，但由網民卻細數她的貼文發現她出門在外的次數多達17次，所反駁的三點全為大話。

對於此事件，大牙和妖嬌曾經的黑澀會美眉成員們亦變得備受關注，而當中亦有不少「美眉」貝童童、丫頭(詹子晴)、Apple(黃暐婷)、勇兔(林筳諭)等等都有對其遭遇感到心痛不捨。而日前與范瑋琪、大S、小S等7位好友組成的「七仙女」組合之一的成員「Makiyo(川島茉樹代)」亦有於FB上為陳建州「護航」，當中她提到「有一個報導是錯誤的」，就是陳建州的確是「滴酒不沾」，表示「我從認識他到現在都沒有喝過酒」，但後來Makiyo竟讚好了網民一個寫著「Makiyo 你被強迫就眨眼睛哦」的留言，讓網民表示事情看來快要「水落石出」了。