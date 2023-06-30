內地女遊廟街疑被企街阻拍照搶手機　更不斷比Yeah？網民笑揭真相

每個地方都不同的特色，即使在不大不小的香港，也可以發現個別地區的建築物、風土人情都不太一樣。一名內地女子昨日（29日）在香港旅遊時，到訪了著名的景點油麻地廟街，但就在拍照打卡時，意外被一名女子阻拍照還企圖搶走她的手機，也有旅客稱曾在該處旅遊時，遇到女子向沿路的人「不斷比Yeah」，後來網民就笑揭該動作的真相！



小紅書圖片

內地網民在小紅書上發帖，講述了近日在香港廟街旅遊時遇到的驚心動魄經歷。她表示在日前與好友在未有查看旅遊攻略的情況下，走進了油麻地廟街看看。當時她們看到了一個好像是印度餐廳的大招牌，於是便舉機拍攝眼前這麼有特色的一幕。

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小紅書圖片

結果在拍照的時候，沒注意到招牌下一名坐著的女子正在抬頭凝視她，之後突然衝向她，說事主正在拍她，還企圖搶走她的手機。事主當下大吃一驚，幸得最好未有發生意外安全離去，猶有餘悸的她就發帖勸世，直言「廟街千萬不要隨便拍照，廟街再也不來了，生活氣息很足，但太亂了，來香港玩還是遠離這些地方」。

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《一舞傾城》劇照

留言區一名網民也分享以往在遊廟街時遇到的奇怪事，表示「我曾經跟朋友去逛的時候，看到一個女人一直跟路人比yeah的手勢，我們覺得奇怪，但我們經過時他就沒有跟我們比yeah」，後來詢問「知情」的人，才知道了原來根本不是在比Ya，而是示意「$200塊」的意思，那些女子是從事「某些產業」正在招攬客人，也只針對沿路的男人。

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《一舞傾城》劇照

這時樓主和其他網民才醒覺那些女子是「一樓一」，所以對鏡頭很敏感，提醒去廟街的朋友們「廟街有些產業不能拍的」、「不要對著人拍」、「女孩子還是得注意」、「有時候有這種誤會，不要跟他們有眼神交流，這樣他們就容易被認為拍了他們」。

原帖：小紅書