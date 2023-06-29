港女深圳原煲砂鍋粥外賣過關回港食　網民怒數港餐廳3點慘敗內地!

香港在與內地通關後，很多港人在假日就會組隊北上吃喝玩樂消費，叫「跨境外賣」也成為了港人的新嗜好，主因似乎是選擇夠多又便宜。近日一位港女在Facebook上分享自己在深圳購買砂鍋粥外賣後回港，大讚粥在食用時還是熱的，帖子引起了網民關注和討論！



Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」圖片

Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上一位港女網民貼出多張相片，圖中為深圳餐廳「金稻園砂鍋粥」的包裝盒，打開後來是一個大砂鍋，裝著一鍋鮮蝦海鮮粥。港女稱「第一次買外賣返香港食，還熱，只係有D重~」。帖子吸引了不少網民討論，有吃過這間餐廳的網民都大讚好食，稱「金稻園已好多年，堂食沙鍋海鮮粥加D串燒係超正」、「犀利啊，我都好中意食深圳的砂鍋粥，平靚正，又夠料」，惟食完之後容易感到「勁口喝」，指餐點調味時使用了很多的MSG味精。

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也有網民直感不解，「唔明？香港什麼都有，為什麼去咁遠地方，係平，咁計坐車車費同時間你認為值嗎？」，更嘲她「咁重都拎」、「咁重攞返香港，D蝦係咪好食D？」、「食粥姐洗唔洗咁癲啊」、「真係專才，佩服佩服」。不過有網民就反擊港人會在內地買外賣回港，也是被香港的餐廳服務業「逼成這樣」，有得揀的話也會想在港消費。

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《她的私生活》劇照

網民更提出香港的餐廳服務業3宗罪，第一，「香港而家d野食整得愈來愈求其」；第二，「深圳又好食好平民」、「香港仲要收得貴」；第三，「服務態度又唔好，咁我地點解要貼錢受罪呀？」。亦坦言「香港而家簡直不知所謂飲食服務業真係玩完」、「雖然之前嘅服務態度都唔係話好好，但近呢幾年買嘢嗰陣時完全覺得好似要睇人面色咁，唔好講北上丫，其實鄰近嘅亞洲城市做服務業嘅，好多都好進取，而且服務態度好好，香港嗰啲好似唔憂做咁」。

原帖：Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」