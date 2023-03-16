$100租卡入迪士尼抖音網紅反擊　賣家是香港人！火爆言論再掀罵戰

旅遊想省錢是人之常情，省下來的錢也可以用作其他消費，不過省錢省到在法律邊緣遊走，又到底值不值得呢？內地一位網紅在抖音拍攝短片，教人「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」，提到同行友人以「租借別人年卡」的方式進場，後來事件被香港網民怒轟教壞人。日前（16日）該位網民再次拍片，澄清自己是購買年票入場，更怒插香港媒體帶風向！



（抖音截圖）

抖音網紅「鄰居小黃」以「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」為題，影片開端便指「原價500多的門票我只花了100多」，稱遊客到迪士尼只有兩款門票選擇，一是直接購買日票，二則是辦理「奇妙處處通」年票「你一年都去不了幾次，自己買年卡肯定不划算」。另外因為自己起初也以為只有兩個進園方法，因此選擇辦理年票，直至友人介紹才得知原來網上有不少人出租年票，「結果跟我同行的幾個小伙伴他們都是租的」。

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「鄰居小黃」表示自己於一開始並不知道有租年卡的方法進園，所以便「傻傻的自己買了張年卡」，結果發現同行的朋友竟然「都是租的」，他也指園方「查的也不嚴，一臉正氣凜然就進去了」，然而他打聽租年卡的行情「一日大概是一百多」，建議「需要的可以自己網上搜下」。

（抖音截圖）

不過在影片爆出後被香港媒體報道，網民一片討伐片主「租卡是不對的，為什麼還要教人做不對的事情？」、「守點規矩吧...又不是少那幾百塊」、「希望所有人都有點質素」，也因為他在影片中用炒飯餵白鴿而被聲討犯法。其後香港媒體的報道廣傳，以至「鄰居小黃」本人也發現自己出現在香港各大媒體上，於是他便再拍攝一段影片「正視聽」。

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（抖音截圖）

在影片中，他指出自己因為迪士尼的影片被香港媒體「網爆了（指在網絡上對某件事、人或物進行公開宣布報道等）」，指責香港媒體「你們憑什麼網爆我？別因為90後阿秋在香港丟了單車，丟了你們香港人的臉，就想拿我擋槍洗白，看我只有幾千個粉絲好欺負是嗎？」

他澄清自己是花了一千多塊買了迪士尼的全年證，而不是以租借年卡的方式入場，只是「分享」了看見別人省錢的方式，也有說明「不提倡行為」。另外他表示自己「花了幾千塊錢買的年卡，而別人只花了100多的時候，我當時是很生氣自己當了冤大頭（水魚）的，我又不是什麼聖人對不對」。另外也指他餵的不是「白鴿」，而是「麻雀」。

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他續指據自己不全面的了解，「出租年卡的也大多都是你們香港本地人發布的，在香港地鐵口交接，發布的IP也是香港的，如果因為我的視頻，導致了迪士尼嚴查，斷了你們的財路，你們來噴我又當又立（又當娼又立貞節牌坊）的話，那我肯定沒辦法接受」、「如果是因為我的視頻誤導大家去租卡，那我在這裡跟大家說一聲對不起」。他也在影片中貼出「香港本地租借年卡」的賣家對話內容，以證自己所言屬實。不過網民據圖片可見，賣家的發帖IP的確是為香港，不過對話內容、賣家ID、商品標題，卻是以簡體中文為主，賣家是否真的為香港人這點有待證實。

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「鄰居小黃」也在影片中指責「你們香港媒體怎麼可以斷章取義，選擇性的報道」、「說你們那邊言論自由也不能那麼自由吧？還侵犯我的肖像權」，更反問「是不是你們香港迪士尼自己監管的問題，如果因為我爆的這些料，導致香港迪士尼嚴查，那我覺得是很好的，這樣我們這些辦年卡的也不用當冤大頭」。在片尾他因為言論不當而引起的爭議，向大眾道歉說對不起，也希望兩岸人民更友好交流溝通，不要存在歧視。

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然而在影片發布後，網民的反應卻繼續窮追猛打，仍有大量中港台留言批評他在迪士尼影片中的行為，表示「你教唆人用Bug是不對的」、「呃～我想告訴你在香港喂飼野生雀鳥包括白鴿是犯法的」、「你的題目（迪士尼影片）就已經有問題了」，更質疑他消費阿秋單車的事件為自己開脫，直指「阿秋單車被偷跟你租卡然後被網爆有什麼聯繫？」、「他好會轉移矛頭，最後上升到兩岸人民關係，和什麼歧不歧視這個問題無關」。

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