21歲日本美女網上賣自拍無碼片被捕　尺度超大網民竟齊撐：她無罪

近年，越來越多女生於Patreon、Onlyfans等平台「賣相」換取金錢，但不同的地方有著不同的法規，一不小心很容易誤墮法網。日前（30日）日本一名現年21歲名為木村雪乃的女生，就因涉嫌販賣未打馬賽克的私密影片，因而遭到日本警方逮捕。然而當新聞畫面曝光後，網民們卻一面倒的支持女生之餘，更有網民力撐女生「讓男人夢想成真的女神是無辜的」。



（NTV NEWS24截圖）

根據日媒《NTV NEWS24》報導，木村雪乃因為涉嫌販賣未打馬賽克的私密影片，遭到日本警方逮捕，當新聞畫面曝光後，網民均被她清秀的外型俘虜了。據木村雪乃所述，她於京都一間普通公司上班當OL，因為覺得自己工作的薪資不夠，於2022年5月到2023年3月期間，於Twitter以主打無碼的私密影片吸引推特網友，以每條影片3500至4000日圓（約189至216港幣）賣出，總共獲利約170萬日圓（約92000港幣）。

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木村雪乃的容貌除了引起熱議之外，更有網友對其進行「起底」，於她的Twitter中找到更多相片和影片，網民們均指她的美貌足以出道！

網上亦流傳相信是木村雪乃「賣片」的價目表以及一些相關相片、影片的截圖，內容足以令人噴鼻血。

所謂「Your face, your fate」，雖然木村雪乃因涉嫌販賣未打馬賽克的私密影片被捕，但網絡上認為木村雪乃不應該被捕，甚至認為她無罪的呼聲卻高得誇張，轉發相關消息的Twitter、YouTube、連登都有網民為她抱不平。於Twitter一則討論木村雪乃是否有罪的投票中，有46.3萬人參與了投票，當中有76.7％的投票者認為木村雪乃是無罪的。也有網民以收購了Twitter的Elon Musk作為「抽水」，該網民指Elon Musk無視追隨者的要求，木村雪乃重視追隨者的請求，但Elon Musk能成為億萬富翁，木村雪乃卻要被捕，是相當不合理的結果。

事件傳到香港的討論區後，香港網民除了讚揚她的美貌之餘，也同樣為她抱不平，有網民認為她若於香港成長，必定能夠成為女神，不用如此辛苦當OL；也有網民認為她犯法加露全相才賺到170萬，不如待事件解決後正正經經找AV片商出道，說不定能夠將這件事件變成催化劑，刺激銷量。而我相信，最能總結一眾男性網民意見的，莫過於YouTube中的一則留言：「讓男人夢想成真的女神是無辜的。」