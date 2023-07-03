氣炸鍋放呢種紙好易著火！一般人常犯錯誤　專家教咁樣用先最安全

氣炸鍋是用法簡單方便的煮食工具，有不少人家裡都必備一部氣炸鍋。近日，一位內地女在社交平台發帖，提醒網民使用氣炸鍋不要放這種紙，在煮食期間氣炸鍋突然傳出響亮的聲音，一打開發現裝著食物的紙著火了。《開罐》記者就此事向香港註冊機械工程師盧覺強請教了氣炸鍋的正確用法！



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖「空氣炸鍋裡別用這個紙」為題，她指本來正使用氣炸鍋烤香腸，突然傳出響亮的聲音以為發生甚麼事，一打開氣炸鍋就看到裝著食物的紙著火了。她表示「烤個烤腸差點把廚房燒了現在還有點害怕」更以此事提醒網民千萬不要用牛油紙放進氣炸鍋使用。

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《辣伙頭》相片

有不少網民對此感到疑惑：「我每次都用紙啊，200度也沒事為啥呀」、「這種紙可能是沒達到標準不然不可能燒掉的」、「加水烤的沒那麼乾好像，有的有專門加水區」就各種疑惑，《開罐》記者向香港註冊機械工程師盧覺強請教了氣炸鍋的正確用法，解答大家對使用氣炸鍋的誤解。

盧覺強（Facebook相片）

盧覺強指氣炸鍋的原理是發熱管加熱，使高溫氣流快速加熱食物。循環高溫氣體能迫岀食物中的油份，紙都可能吸收到油份而易燃。加上食物太輕，循環高溫氣流導致牛油紙接觸到發熱管，令紙受熱而起火。盧覺強則建議最好直接使用氣炸鍋的爐身，不另加其餘的牛油紙或錫紙。