移英港人租屋慘遭同路人呃中伏　成屋屎水+冧天花！網民:唔熟唔食

移民到一個新地方，當然希望同路人能夠互相提點幫助，一同迎接新生活，但有時候所謂的「自己人」分分鐘可能就是利用你的人。日前，有移英港人發文怒訴遭同樣為港人的業主和地產公司竟向自己人出租超恐怖爛屋不單止，還要詐騙租屋按金，利用香港人信任，讓其激怒決定舉報提出控訴。



日前，有移英港人於Facebook專頁上發文指，自己於2022年5月於群租透過港人地產租了一間位於曼徹斯特的三房半獨立屋，樓主表示該間屋的業主同樣為港人，但對方「從來沒有出面」，全部都是由地產處理，而於租屋的一開始她便須一次過支付12個月的租金，但沒想到入住該間屋才是惡夢的開始。

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樓主入住後竟發現房屋竟曾被自行改裝不但止，更存在「嚴重結構性問題」，入住兩個月，家裡「唯一的廁所」便多次出現淤塞問題，斷斷續續「1個月」都無法正常使用廁所，他們需要「自臨時便桶解決」，尋找地產公司幫助，經過一翻指控，對方才承認曾改裝而導致「渠管移位」造成淤塞。但最離譜的是，後來該公司聘請的通渠師傅，不但將廁所通到出現「屎水倒灌」，當時更「逃離現場」，「留下一屋屎水」，讓他們立刻「走難式」搬走。

圖自FB

後來經過多次致電管理公司，對方才肯協助樓主將廁所搬回原位，但卻認為「沒必要」而拒絕處理渠管問題，甚至連家裡那張浸滿「屎水」的地墊都是在他「強烈要求下」對方才願意更換，當時對方為此更指責他「不體諒業主銀包」，令他感超無奈。除了廁所，屋中的廚房、花園、牆身、門等等都出現滲水、倒塌、鬆脫或多或少的問題，但最讓他們忍受不住毅然決定斷租的就是房內竟然「冧天花」!

樓主表示，房屋的正門和客廳都出現「天花板下塌的情況」，尤其是正門的天花板，該問題出現持續幾個月，但業主都沒有處理和正視，結果正門的天花板出現缺口，竟「連同40KG裝修廢料」一同倒塌，幸好他們及時發現才能逃過一劫，但他們卻活在恐懼之中，為此他們實在忍無可忍，徹底放棄續租提早結束租約，並要求退還預繳的租金。

Unsplash@famouswebsites

對此，對方本同意提前完約，和在不處理維修事宜下，退還預先支付的租金，並以此與業主的代表，該間港人地產公司簽訂退租協議，約定於其離開單位後，7天内退回相關金額，期間對方還多次保證，任何按金爭議都不影響退還租金，因為他是「香港人是負責任的人」，但其後業主卻反口，不但突然向他索取賠償1000英鎊按金，又指控他未能完整退還房屋，而拒絕按退租合約退回已經預支的租金，至今雙方仍無法達至共識，他們亦無法取回按金。

樓主指，大家同為香港人，「放棄一切到新地方，都是尋求安穩的新開始」，但那些「開口閉口幫香港人」的港人卻一次又一次利用自己人的「信任」，更利用法律漏洞和破壞法治制度。樓主表示，該間公司和涉事單位依舊在各平台出租，為了不再「縱容」這些人，決定向其正式提出控訴，並向政府部門媒體舉報其違法行為。

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對此，有不少港人都表示「好恐怖！」，「唔熟唔食……」，「正確講～係一間鬼屋」網民更怒批業主和地產公司，「危樓都出租啲人真係無良心」，「真係危樓。痴線㗎」，更懷疑業主與地產應該是「同一伙人」，「攞明老千，行騙集團」，網民亦提醒若大家要租屋千萬不要「隔山租屋」，一定要親眼看才可決定租用。

資料來源:FB群組「香港人移民英國🇬🇧，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」