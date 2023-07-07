內地女遊港挑戰坐「亡命小巴」車速警報器狂響驚呼：以為炸彈倒數

「嗶嗶嗶」相信大家坐小巴都必定聽過，香港的小巴一直都有一個特別的稱號就是「亡命小巴」，每逢夜晚小巴都會「放飛自我」無限地奔馳，而日前有內地女就分享自己遊港時初嘗乘搭小巴的「觸目心驚」經過，驚呼小巴速度飛快更一度高達105公里，車速快到以為自己「學會飛翔」，車內的超速警報器一直「滴滴滴響」，猶如「炸彈倒數」，令她超震驚。



圖自小紅書

日前，一名來港旅遊的內地女於小紅書上分享自己「第一次坐太子的夜間巴士（小巴）」的體驗，但當她沒想到香港的小巴竟然開得如此「賊快」(特別的快)，小巴的車速當時不斷徘徊於90以上，更一度直飆105公里，而車上的超速警報器就瘋狂地「一直滴滴滴響」，十足十「炸彈倒數」和自己的「心臟起搏器」。

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經過此經歷，樓主更表示終於明白「不扣安全帶罰5000」的道理，因爲「不扣就學會飛了」，整個過程讓她感到既驚訝又夢幻，就像乘搭「龍貓車還是哈利波特騎士巴士」一樣。

資料圖片

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示「綠van還好，紅van師傅個個都是秋名山車神」，「沒120算好收斂」，「香港名物奪命小巴」，有網民更表示「夜間小巴不都是號稱陸地飛行棺材的嘛」，還分享指「有次轉彎，最後排坐雙人座近過道座位的一個阿叔被甩到地上」，表示香港的小巴司機「去參加澳門賽車，分分鐘包前三名，金銀銅獎」。

其實，香港的小巴素來以亡命見稱，尤其紅色小巴（紅Van），踏入午夜時分，紅Van司機愈夜愈精神，車子也愈開愈快，快到不少乘客都叫怕怕！最近有網民發帖討論想讓外國朋友來港時體驗一下「亡命紅Van」，問網民有沒有推薦的路線，最終集思廣益得出以下6大結果👉👉👉港人力推外國人必搭亡命6大紅VAN路線！旺角屯門被封港版格蘭披治