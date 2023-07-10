內地女叫榴槤外賣被香港酒店拒進入　小紅書大呻：北方酒店不會禁

榴槤作為「水果之王」，最出名就是它濃厚又獨特的氣味，但這種氣味卻讓不少人走避不及!日前有來港旅遊的內地女就大呻，自己於酒店透過FoodPanda叫了一個價值200港幣的榴槤，誰不知榴槤到達時竟然被「拒之門外」，自己需要在門外自行「處理」榴槤才能回酒店，最後只能忍痛放棄，讓她對此感超無奈既沮喪。



日前，一名來港旅遊的內地女於小紅書上大呻指，自己於一間位於灣仔的酒店居住，晚上從FoodPanda上點了一個價值「200港幣的亞子(榴槤)」，但當榴槤送到時前台突然「著急忙慌」致電她表示「榴槤不可以進酒店」，還讓她馬上下樓「在外面馬路邊吃完再進來」，迅速將榴槤「處理」。

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樓主的榴槤甚至連酒店的門都進不了，只能「在酒店門外的花叢裡躺著」，但樓主表示酒店的「Property Policy」裡面並沒有「禁止」榴槤的條例，自己便向前台詢問，後來酒店經理向她解釋一輪指「全香港的酒店都不允許帶榴槤進來」，雖然「也不知道是不是這樣」，但看在對方的態度很好的份上，她去「看一眼榴槤後」便選擇將其放棄。

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對此，樓主對此感超無奈，表示自己並不知道原來對於榴槤竟有如此的「不成文的Common sense」，於內地的酒店「尤其北方地區酒店」，對於榴槤是沒有特殊規定，「榴槤又不是生化武器」但卻遭不同地方拒絕內進，首次「遇到外賣榴蓮不被允許拿進來還是很frustrated(沮喪)」，並表示歡迎「香港小伙伴去內陸城市或者北方地區走走」，因該處「沒那麼多留戀的地方也沒有那麼多的榴蓮限制」。

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對此不少網民都表示，榴槤不止香港，甚至是榴槤的產地泰國和馬來西亞等等地方，都不容許帶進酒店和地鐵「不止HK，大馬和巴厘島酒店都有的」，「很正常 大部分酒店都不讓吃 包括泰國」，他們表示因榴槤的味道很難散走，加上酒店是使用「中央空調」，氣味會傳至整個酒店，「如果有別的客戶投訴，他們可能需要你負責，那就不只200啦！」。

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香港的交通工具和酒店，大部分都沒有白紙黑字列明禁止自行攜帶榴槤，香港也沒有法例規定對帶榴槤有任何的懲罰。但始終榴槤的氣味獨特並非每個人都能夠接受，大家若真的想要吃或攜帶榴槤，於入住酒店或承搭小巴的士時可先詢問，或將榴槤好好包裝，盡量避免影響到別人啦!