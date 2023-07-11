楊明登場《愛‧回家》首周收視即插水　10萬觀眾罷睇？網民:扮天真

《愛·回家之開心速遞》除了TVB最長壽的劇集，更是長期的「收視之冠」，劇集時不時都會有添加新角色，而繼莊思明加入劇組飾演一位「國際名模」張愛盈後，早前才出獄的楊明亦緊接入組，正式成為「家」中一員，於3日楊明登場後有不少網民對此反對，更稱要「罷睇」。然而無線上周收視結果出爐，愛回家不知否因「楊明效應」，痛失收視榜首之餘，更暴跌1.7點整整超過10萬觀眾!



圖自TVB official YouTube頻道

楊明早前已率先劇透，自己重回劇組並拍攝《愛·回家之開心速遞》，於3日楊明的專屬角色首次登場，他所飾演的是劇中「大龍生」的世敵「雷公」(白彪飾)的親生仔「虹豆沙湯遠」，角色的形象與楊明以往所飾演都有著不少反差，這次他的角色為一個非常正直敦厚的男生，一出街並讓不少網民不禁懷疑公司想讓他以這角色「翻身」，一洗以往的印象。

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然而劇集出街後，有網民更表示將「棄劇」霸看接下來的數集。日前無線上周收視(3-9日)結果出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，星期一至五劇集當中，愛回家竟失去收視寶座，跨平台直播收視20.9點（134萬觀眾），比起上周最高收視22.6點（145萬），下跌了1.7點，暴跌超過10萬名觀眾。收視之冠被上周才開播由張振朗、龔嘉欣主演的新劇《靈戲逼人》收視最高21.7點（139萬觀眾）超越，收視的轉變不禁讓人懷疑是因「楊明效應」，觀眾的「罷看」效果所致。

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有不少網民對於收視重創都表示，「年紀大，戲差，底又花，好難救」，「扮天真扮傻扮純情戇直男人」，有網民亦表示「故事作到離譜,看了一半熄機!」，感覺劇組太過刻意製造角色，角色的反差形象讓人對其感覺印象，更為惡化，但有網民亦表示「我又覺得唔好趕绝人,錯咗都應俾機會佢」，「角色設計都有問題，扮戇男唔啱佢」。