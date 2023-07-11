內地女搭的士疑被騙 用千鈔付$50車資只找$50！報警結局卻超無語

香港主流仍然是使用現金，對於習慣電子支付的內地旅客而言，可能會帶來些許不便，尤其對香港紙幣不熟悉的情況下，隨時吃大虧！內地女日前（9日）在社交媒體發帖，稱遊港搭的士因身體不適，錯將$1,000紙幣當作$100支付車資，後來下車後才驚覺出事。她於是報警求助，但警方的回覆卻讓她感到非常無語！



《降魔的》劇照

內地女在社交媒體上發帖，稱自己一家人遊港時前往了香港的著名景點太平山頂，但因為在下山時纜車的排隊隊伍很長，所以選擇乘坐了巴士下山，還因為想快點下山，選擇了站著的車票。結果因為不適應香港的山路，全家都感到頭暈腦脹，於是在回到市區後搭乘的士回酒店休息。

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到達目的地後，家人就拿出了$1,000紙幣讓司機找續，事主稱的士的車資為$50元左右，結果的士司機只找了$50元左右。但事主直言當時「全家都處於精神萎靡的狀態」，所以完全沒有發現錢有問題，還因為「主要我們對港幣沒啥概念。也就沒發現錢少了」。在下車察覺問題後，事主便直接去酒店前台檢查CCTV欲向警察報案，但監控畫面只能看到她們一家人下車，因天色昏暗未能看到車牌。

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《降魔的》劇照

事主只好拿著這一張模糊的監控圖片向警方報案，但警方回覆需要「具體的車牌號碼或者司機的名字」，掌握以上兩大資訊之一才能報案。事主於是便提供了具體的時間，讓警察幫忙檢查周圍的CCTV，以查出的士的車牌號碼。惟警方再度回絕，稱「香港法律不允許警察查監控，自己去找商戶要監控，總之就是不能管，除非我自己查到車牌號」，讓事主直言感覺「大無語」。

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網民雖然表示同情事主的遭遇，但就坦言這次的找錯錢事件基本上「追不回來」，因為即使警察肯處理也好，也無法證明事主當時是支付$1,000，也很難證明的士司機存心騙車資，稱「雙方都有責任吧，雖然司機是沒有找足，但你當下也沒有檢查清楚，就算是我們香港人搭的士也會很小心，因為他們真的很蠱惑，但我們也不能做什麼，當買個教訓吧」。還提醒她香港的士司機如遇上$500、$1,000大額鈔票，有權因為零錢不足而拒收，建議旅客提前準備$50、$100等小額鈔票，下車前也要看清楚車資與找續金額，避免任何誤會產生。

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根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找續指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找續之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找續，則不屬違例。若乘客隨身只攜有500或1000港元面額紙幣時，則應在租用的士前詢問司機能否提供找續。不過指引亦建議，當遇到找續困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。

原帖：小紅書

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