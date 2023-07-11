旺角大媽偷衫斷正瘋狂暴走　雙方街頭肉搏MMA！街坊一行為遭圍剿

買東西要付錢當然是天經地義啦!日前網上就瘋傳一段大媽疑偷衫被斷正，與店員於街頭上互相拉扯肉搏的影片，事件發生於旺角一間時裝店，片中可見該位大媽瘋狂暴走欲逃離現場，但卻遭店員拉扯甚至以背後「熊抱」方式阻止離開，兩人由店內糾纏到街上，引來不少人圍觀，而旁人的反應更引眾網民圍剿!



圖自Facebook

日前，於社交網站Facebook上瘋傳一條影片，片中一位身穿粉色衫的大媽疑於一間時裝店偷竊一件價值$50港幣的衫時，被店員當場斷正，其後大媽竟瘋狂暴走到出街，企圖逃離現場。但女店員卻扯實大媽，讓其變得更加「歇斯底里」地咆哮掙扎，並表示「我唔掂㗎啦，我唔掂㗎啦」，兩人由店門口拉扯到街頭，情況相當混亂。

其後大媽一度放棄掙扎，並跟隨店員走回到店內，途中大媽瘋狂向店員表示「我畀錢你啦，我畀錢你啦」，直到到達店鋪門口，大媽又突然「坐地」，試圖掙脫店員的手，讓店員都不禁表示「你唔好再咁扯啦」，大媽隨即再起身一邊後退入店內一邊尖叫求饒。

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入到店內後大媽依舊不斷嘗試掙脫，其間店員更要使出背後「熊抱」，將大媽從後扯回入店內，大媽的袋中的電話錢包都散落一地，從影片中可看其後雙方一度於地上糾纏，大媽則繼續不斷掙扎以試圖逃脫。

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兩人的拉扯引來不少市民圍觀「食花生」，但於片中可見於拉扯當中，沒有任何旁人幫店員控制大媽，有人見此更表示「畀返錢就算啦」，隨即都有人反駁指「要警戒吓先得嘅」，「個個話我畀返錢，仲了得」，然而影片傳出後即引發網民熱論。

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影片的留言區中有網民表示後續該名大媽因「太大力」，後來亦逃脫成功，更表示「有其他鋪頭老細認到，係慣犯」，然而網民對於片中的旁觀者亦十分不滿指「點解個個都喺到食(花生)唔幫手報警？」，「咁都冇人幫手，淨係睇同拍片」，「咁都冇人幫手，爭係睇同拍片」，其中一名圍觀者的「畀錢就算」論更遭網民圍剿指「寵慣d人仲得了」，「假仁假義，縱容犯罪」，認為犯罪便是犯罪不能草草了事。

資料來源：Facebook專頁「香港交通及突發事故報料區」