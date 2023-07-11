港男教淘寶殺價攻略　下單後竟用這奸招氹賣家減價！網民轟：乞兒

不少港人都會上淘寶網購，不僅可以很多買到香港市面上買不到的東西，而且價格相宜，集運到香港也愈來愈方便，但你又沒有想過淘寶都可以殺價？近日有港男在社交平台上用自身經驗教網友淘寶殺價攻略，引起網民狠批「唔使周街同人講你係乞兒㗎喎」。



《大叔的愛》劇照

近日有位港男在社交平台Dcard以「淘寶殺價攻略」為題，教廣大網友如何用一個更相宜的價錢在淘寶網購。淘寶的價錢在香港市場十分有競爭力，不少商家或市民都會在淘寶上「進貨」，這位港男就教大家跟淘寶商家極限拉扯，令店舖給你相應的競爭優惠，從而用一個更低的價錢淘得心儀的產品。

日本全新「氣球葬體」讓骨灰飛上天堂！價錢X萬勁實惠 過百人預約

雖然港男強調自己並沒有偷呃拐騙，但在留言底下也受到大部分網民批評，他表示先正常付款再退款，店舖的客服便會馬上私信你詢問退款原因，其後表示其他店舖私人給你折價優惠，店舖便會給出相應的競爭優惠你，自己便可以用更低的價錢淘得產品。

事件一出引起網民熱烈討論，評論兩極化，有網民力撐港男「淘寶就係為咗慳錢，梗係慳越多越好，又唔係叫人直接送」、「個優惠人地主動俾肯定係可承受範圍之內」。但大部份網民都狠批他「威脅」店舖、不要臉，認為他講價的時間已經可以賺更多錢，或做更多有意義的事，表示「你點對人，人地就點對你」，商家也可以發劣質貨給你，其後港男堅持己見「收到劣質品可以給差評，要求淘寶商家退款或者換貨」，行為及言論被批評不道德及自私，更有網友直稱勸樓主是「對牛彈琴」，在留言反駁一切與他行為相反的言論。

資料來源：淘寶殺價攻略