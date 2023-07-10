港車北上疑爆首宗交通意外！網民猜測港人賠到傻：這行為內地出事

「港車北上」上周六（1日）正式推出，合資格的香港私家車可經由港珠澳大橋往來香港與廣東省，讓港人可有一個全新的出遊選擇。今日（10日）有網民貼出圖片，一輛掛上香港車牌的黑色私家車，在內地行駛時發生交通意外，有網民稱疑是「港車北上」通車後的首宗交通意外，兼紛紛猜測意外原因！



LIHKG圖片

港車北上通車後不少港人都申請計劃，打算體驗北上自駕遊，不過在內地駕駛其實不是人人都有經驗，再加上路面的複雜程度不一樣，左右行車方向也顛倒，其實暗藏意外危機！網民在連登討論區上貼出兩張圖片，圖中一輛掛香港牌照的黑色Infiniti Q50私家車車尾凹陷，疑遭後方的白色Toyota Corolla追尾。

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但由於帖主未有敘述交通意外的成因，網民便紛紛猜測起事故的責任誰屬。網民看圖後留言推測黑車硬切線進入白車的車道，導致被追尾撞擊，表示如果真的如此也有車Cam佐證，將屬「前車全責」，後車不單止不用賠償，反而黑車要賠償事件一切損失，換言之港人駕駛者「有排賠」。不過也笑稱不幸中之萬幸是內地車房維修比較便宜，擺在車房整車「又住多兩晚」，可以度過悠長假期。網民也提醒港人駕駛者港車北上唔熟路就最好小心點，因為在內地駕駛有著不少的「潛規則」，對於「落Brake」、「響咹」都有著不同的理解，需要花些時間適應。

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不過根據事發的兩張圖片，可以看到香港牌黑色車前面有另外兩輛白色的私家車，未確定是否同為停止的狀態，路旁也站著數名女士，未知是否為牽涉是次意外的私家車乘客。如果事件是因為前方車輛急停引發的意外，整起事故原因未必由港牌黑色車引起，一連串的責任則有待釐清。

原帖：LIHKG

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