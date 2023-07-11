台正妹遇租屋糾紛上新聞意外爆紅　索到網民錯重點:王小姐說得對!

租屋從來都是一場運氣，如房東、房客之間的關係融洽，可以減少很多矛盾，如果彼此針鋒相對，住得不愉快就有排煩！近日台灣一名女子王小姐就遇上租務糾紛，她指控租屋處的鐵門底部出現嚴重鏽蝕，但房東卻反要求她更換一道新門，報價2.5萬台幣。新聞報出後網民一面倒地支持王小姐，除了本身她有理之外，還因為她的外貌身材極之出眾，一夜之間即在網上爆紅！



（東森新聞截圖/yt@東森新聞 CH51）

事件發生在台灣桃園縣龜山市，事主王小姐日前在Facebook群組「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發帖，稱租住處的鐵門底部嚴重生鏽，質疑是因為打掃的阿姨拖地潮濕導致，手一摸還會出現掉鐵屑的情況。但房東卻要求她自行支付25,000台幣（約$6,240港元）的換門費，還直接將報價單傳給事主，表示「啊你們住在那邊，就是你們要負責啊」。

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（東森新聞截圖/yt@東森新聞 CH51）

而王小姐認為大門並非不鏽鋼材質，會生鏽屬於自然現象，但房東卻要求自己出錢更換極不合理，在雙方理論後，房東就稱如果除鏽可以清除鏽痕，沒有堅持一定要換新的門，只不過除鏽的費用也要由王小姐自行負擔，如果沒弄好的話還是要換門，費用也是由王小姐承擔，最後忍不下這口氣的她便向傳媒報料。

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（東森新聞截圖/yt@東森新聞 CH51）

在報道出街後，網民一面倒地支持王小姐，但大家都焦點全落在她漂亮的外貌和身材上。雖然王小姐在報道中戴著口罩，露出了一雙大眼睛，身材姣好的她身穿白色小背心和外套，穿著清涼微露騷胸，盡顯凹凸有致的曲線，直接擄獲萬千男網民的心，令男網友不禁表示「不管事實是什麼，王小姐說的都是對的」、「不管是門銹掉還是房子炸掉，王小姐都是對的」、「王小姐真的是對的 這篇新聞必須還給王小姐一個公道」、「王小姐站那裡，不用說話 就非常有道理」、「我反覆看了差不多十遍還是覺得王小姐沒錯，這房東需要檢討」。

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也有少數網民對事不對人，理性分析事件鐵門需要由房東自行維護，稱「除非能證明是房客弄出來的，不然這就是房東要處理的」、「房客又沒破壞，門的維護是房東的責任吧」、「換個屁，這房東腦袋進水嗎？這什麼爛東西壞了，還想叫房客換白鐵門，誇張！真是什麼人都有！」、「這房東也太貪心了」。