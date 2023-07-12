大媽疑發爛瞓巴士玩電話攬炒全車！網民見後續更嬲：阻住地球轉

最近在公共交通工具上不時都會有乘客出現令人不解，甚至騷擾他人的行為，確實造成很多不便。昨日（11日）網上流傳一張圖片，圖中一名大媽正躺在一輛九巴59x靠近上車門的位置，並且自在地玩手機，全車因為她的行為更是直接停駛在路中心，引來網民大量迴響，熱議大媽瞓地的背後原因！



Facebook群組「是日快快-巴士即日相」

網民昨日（11日）在Facebook群組「是日快快-巴士即日相」上貼出圖片，可見相中為一輛紅色車身的九巴59x綫，前往旺角東鐵路站方向。不過最耐人尋味的是，巴士靠近司機位車門的位置，竟然躺著一名身穿粉紅色衣服的中年大媽，而她正在仰頭玩電話，自在得像是在躺在自家床上睡前滑手機一般。

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另外，涉事巴士正在停駛狀態，疑是因為擔心有乘客躺在巴士地板影響行車安全，司機狀甚無奈，也有不少車上的乘客迫於無奈之下一起等待。惟貼出照片的樓主未有提到大媽躺在地上的原因，只留下一個疑惑的emoji，讓網民引發大量猜想，留言道「我睇咗啲乜嘢」、「臥鋪巴士？」、「只要佢唔尷尬，尷尬嘅就係人地」、「碰瓷婆/特登表演瞓喺度？」、「地下咁污糟都瞓落去，一定係好不滿啦」，也有網民不滿她躺在巴士的行為耽誤了其他乘客的行程，甚至導致他人遲到。

Facebook群組「是日快快-巴士即日相」

後來有網民打聽到大媽躺在地上的原因是「巴士在煞車之後嗰位乘客跌低，之後郁唔到」，不過網民就質疑說法，認為她如果真的不適，根本不可能仍然維持玩手機的姿勢，可知這姿勢是十分消耗體力的，手機隨時甩手砸在頭上。有網民便問樓主到底大媽躺平是所為何事，後來帖主補充道「唔夠膽確實咁答你，因為我只係行過見到，唔係搭嗰班車，不過有乘客話佢詐暈」。之後有救護車到場，樓主再貼出圖片補充「剛剛擔架床送上救護車，人冇生命危險，識自己行」，於是網民便一致怒轟大媽不止「阻住地球轉」，還「浪費醫療資源」，直斥她破壞社會安寧教壞細路。

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原帖：Facebook群組「是日快快-巴士即日相」