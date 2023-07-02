射精後JJ持續硬梆梆≠性能力強！專家揭硬超過X分鐘代表健康響警號

男朋友射精後JJ還是「硬梆梆」，那是不是代表他性能力很強?日前，性愛專家許藍方博士就分享到，有些女生曾問道男朋友在「做完還硬硬的」，是因自己的「魅力太強」，男生的性功能太好，還是對方根本就沒有射精而導致，對此博士表示JJ之所以會這樣其實只是正常的「生理現象」，但若大家發現JJ持續硬超過5分鐘就代表你身體出現問題!



圖自「許藍方博士」YouTube頻道

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近日，性愛專家許藍方於個人YouTube頻道「許藍方博士」分享道，男生於射精後還會「硬硬的」，跟大家的個人魅力和男生的性功能都是「沒有關係」，男生之所以還會「硬硬的」，純遂是因其JJ於高潮後尚未消退，男生們每人的「消退時間」都不一樣，一般正常的話大概3-5分鐘便會消退。許博士亦表示，有時候男生若比較興奮或是比較久沒有射精的話，在射精後難免都會比平常「硬還要久」，但射完後JJ還是會持續硬都只是純遂的正常的「生理現象」，並不代表誰的魅力或性能力比較好。

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但博士表示，若果大家發現自己於射精後還能硬「10分鐘20分鐘，還幾個小時」，千萬「別開心太早」，因為這並不代表你的JJ或能力上有多「厲害」，而是代表你的「靜脈」可能有問題，導致「血液回流障礙」，而出現的「異常陰莖勃起現象」。但相反如果射完立刻軟掉的話，只是你單純的「射完了」，與大家的性功能強弱，身體的狀況都沒有關係喔!