春夢含意｜夢見EX、與陌生人性愛代表什麼？心理學揭5種壓力信號

昨晚突然發「春夢」對象還是自己的好朋友?!到底為何會出現這樣的夢境呢?泌尿科醫生顧芳瑜常常於社交平台上分享不同性愛的知識，他表示有很多網民對於「夢到色色的事」的原因和意思都感到十分好奇，為了能幫大家解解夢，他一共整合了5個「色」夢的解析，原來大家若夢到一情境即身體響警號!



顧醫生於個人Facebook 專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」表示，夢境產生原因是個很複雜和具挑戰性的問題，科學中存在著很多不同的理論和解釋，而現在大家對夢境的解釋主要有4個原因:

1.「睡眠週期」

他表示夢境通常發生在睡眠週期中的快速眼動睡眠（REM）階段。該期間，大腦活動變得活躍，並且會出現快速眼動，而被認為與夢境生成密切相關。

2.「大腦處理資訊」

顧醫生指，夢境被視為大腦於睡眠時間處理和整合資訊的方式，我們日頭的體驗和記憶都可能會在夢境中重現，進行回放、重組和整理。

The K2

3.潛意識

有些學說研究認為夢境是潛意識的表達，將內心的願望、恐懼、擔憂或壓抑情緒以符號和象徵的形式呈現出來，透過夢境提供心理上的釋放和宣洩。

4.神經化學作用

夢境可能與大腦中特定神經傳遞物質的活動有關，例如多巴胺和乙醯膽鹼等物質的變化可能影響夢境的生成。

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那到底不同的「春夢」夢境又在表達甚麼意思呢?想要「解解夢」的大家就要快快看啦!

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1.夢到與前任「愛愛」

如若大家於夢中夢到與前任愛愛，同時間又正與其他人開始新的一步，那可能代表你對新的戀情存在疑慮，或是太寂寞想要找人填補空虛。這時大家應好好審視自己的心態，看看到底是否因新對象有任何奇怪的舉動而讓你感到猜疑，而感疑慮。

圖自S-Cute

2.夢到與公司主管/異性好友愛愛

夢到這種情況，大家可能是想跟「這個人」搞好關係，於交際和合作上更順利，或者你潛意識裡真的對對方「有好感」，不一定是有關性的吸引力，而是他的特質是「你杯茶」!

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3.夢境性能力變差

如果大家夢到自己的性能力變差，而狀況又與實際你的身體狀況一樣，那就一定要去看醫生，那很可能是反映你真實的身體狀態!但若與你實際身體並非如此，則並不是生理上的問題，而是你生活的某些層面上，讓你感到無奈和無力。

4.夢到被人性虐待

夢到這狀況，即代表你還在掙扎著從創傷或痛苦記憶裡走出來，解夢專家Kezia Vida曾表示，夢可以幫助人處裡創傷。

5.夢到性愛影片流出

若夢到此夢境，而你又正拍拖，則可能代表著你害怕別人對你戀情的看法，但如若單身則可能你對隱私外洩感到害怕。

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相信不少男生都曾好奇，究竟愛愛多少分鐘才算持久，正常又是多少分鐘呢?泌尿醫生表示，不論男生女生，她們的實際做愛時間與理想的時間往往都相差起碼兩倍以上，因而她們經常對此感到失望，但其實經專業研究顯示愛愛時間達到7-13分鐘已經堪稱「完美」，而日常一個動作就可令你JJ持久度Power UP!性交少於這分鐘＝低標準？醫生揭「最理想」時間＋1招增強戰鬥力