開心購物節｜百佳推免費「1分鐘掃掃掃遊戲」 附參加方法/日期
政府推行的「香港開心購物節」有眾多商戶參與，近日就有超市舉辦1分鐘免費瘋狂掃貨。《開罐》記者就率先試玩，來一場熱血比拼！究竟哪些貨品才是最抵掃、最著數，短短1分鐘之內又可以掃到多少貨走呢？即看記者實測「1分鐘掃掃掃」遊戲！
適逢香港零售管理協會舉辦的「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」活動，公眾都有機會參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲。《開罐》記者Catherine和Rainbow就來到百佳華蘭中心分店Food Le Parc，挑戰「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲。為了增加挑戰性，記者們除了要在1分鐘之內掃貨，更會互相比拼誰可以掃到更貴。完成遊戲之後結帳，總數價錢較高的一位勝出！
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記者們為了有效地在1分鐘之內拿到最多的著數，就預先在比賽前來個實地考察，亦為大家規劃了一條路線！由起點出發，記者推薦大家略過零食區，直衝日常用品區域。走到分岔路口可以選擇鮑魚、日本米等貴價食材，或另一邊掃走嬰兒用品和清潔用品。之後走到保健食品區，隨時可以掃走逾數千元！但基於安全的前提下，主辦方就規定不可以拿玻璃包裝、易碎等產品。
經過記者們實測後，發現1分鐘時間比想像中更短，又要同時兼顧路線、手推車、揀選貨品、時間控制等，令遊戲進行得非常緊湊、刺激，少一點力氣和幹勁都完成不到遊戲。雖然比賽開始之前，早已規劃好路線和目標貨品，但由於比賽時十分緊張，很容易就會偏離航道，甚至見到甚麼就掃甚麼。而且手推車的車輪很滑，參加者一定要小心，記者們就在比賽開始短短幾秒就互相相撞，拖延了雙方的時間。加上1分鐘甚短，參加者要記得預留時間在起點衝到貨架和到終點前衝刺。
比賽進行得如火如荼，最後公布今次的勝出者是Catherine！究竟她掃到哪些貨品，可以一馬當先勝出今次的比賽呢？兩位的成績分別是Rainbow掃到$10,410，而Catherine則掃到$12,128，相差近2千元！經過分析，Catherine掃得最多、最貴的貨品是保健產品，單單兩盒蟲草產品已經超過千元。而Rainbow掃得最不划算的貨品就是濕紙巾，不但價格不高，而且有相對的重量，拖延了速度又不大幫助。
如果大家都想參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲，由7月14日至27日，在百佳、香港01或HKRMA平台上載你的購物收據，再回答「你最喜歡百佳的原因」就有機會參加「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲任掃超市貨品。主辦方將會在8月2日於百佳Facebook專頁公佈參加者名單，6位幸運兒就可以在百佳超市任掃1分鐘，贏走選購貨品！
1分鐘超市任掃攻略是甚麼？
《開罐》記者為大家策劃了一條超市路線，即睇路線攻略！
百佳1分鐘任掃活動參加方法是甚麼？
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【百佳1分鐘掃掃掃】掃貨條款及細則
1.【百佳1分鐘掃掃掃】活動日期為2023年8月8 日晚上8點至10點半，地點為華蘭中心Food Le Parc - 香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2號及3號舖。
2. 得獎者可於1分鐘內選購貨品。參加顧客可以贏取所選購貨品。
3. 6名得獎者需抽籤決定掃貨的先後次序，掃貨活動期間工作人員不會執貨(安全理由除外)。
4. 所有得獎者會於起點出發，並於1分鐘內到達終點，選購貨品才會視為已贏取貨品。
5. 得獎者只可徒手掃貨。
6. 掃貨區域只限特定區域。
7. 因安全理由，不可選取易碎產品; 如: 玻璃製品(酒，醬油等) 及急凍、冷凍食品。
8. 得獎者一旦參與掃貨活動，即表示同意百佳有權將其得獎者的活動照片及影片轉載到百佳之社交平台及香港零售管理協會宣傳品上。