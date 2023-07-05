記者親試內地爆紅陽山水蜜桃！$10個媲美日本水蜜桃 ？賽果超意外

最近爆紅「陽山」的水蜜桃深受港人歡迎，大批港人北上瘋狂搶桃，有不少網民表示「香港過百元一個的日本水蜜桃味道還不如無錫陽山」，《開罐Opener》帶大家從價錢、外形、味道幾個範疇將兩地水蜜桃比併實測，究竟是陽山還是日本出產的水蜜桃性的性價比更高！



近日陽山水蜜桃爆紅，不少香港人到深圳搶桃，不少人食完覺得又甜又多汁，甚至比得上日本出產的水蜜桃，性價比極高，超市收銀隊伍更是排長隊。記者去了內地的「盒馬鮮生」超市採購，當日還有不少水蜜桃存貨，一盒$40蚊人民幣，一盒4個，平均$10一個。當日大部分選購的都是香港人，超市的職員都好貼心，行到買桃的攤位就會問你幾時吃，打開給你看、幫你選擇。為了有一個更明顯的比較，我們也在香港超市買了日本桃回來做比較，看看到底是不是真如網民所講「陽山水蜜桃大勝日本桃」。

【價錢】

內地陽山水蜜桃——$10/個

日本山梨縣水蜜桃——$26/個

【外觀】

內地陽山水蜜桃——偏青 果肉：硬身、結實

日本山梨縣水蜜桃——粉嫩 果肉：水潤

【重量】

內地陽山水蜜桃——226g

日本山梨縣水蜜桃——178g

【氣味】

內地陽山水蜜桃——較淡

日本山梨縣水蜜桃——清香、濃郁

【味道】

內地陽山水蜜桃——偏酸、口感結實

日本山梨縣水蜜桃——清甜、清新、軟爛

日本水蜜桃的氧化速度亦會比陽山快，切開之後5分鐘也不夠已開始變色，相反陽山擺放逾7、8分鐘才開始變色。記者本人就比較喜歡日本水蜜桃，但為了有更客觀的測試結果，我們也找來五位同事實測。

大部分同事都認為陽山桃更結實，更有桃的口感，但也有一部分同事認為「好酸」。而日本水蜜桃較為軟爛，氧化得比較快，輸了「第一印象」，但相對陽山桃更為清甜，氣味上也較清香。兩地桃最後投票的結果是三比二，3位選擇日本水蜜桃，而2位選擇陽山水蜜桃，日本桃險勝！

今次比拼的日本桃相差價錢不算很遠，而味道上日本桃稍勝一籌，但陽山水蜜桃一個只需要$10，性價比真的很高，但相對上也要付出一定的時間和精力去購買，所以如果大家有興趣又有時間的話，不妨可以買來試下。