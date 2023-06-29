港車北上｜記者實試內地自駕　必學8大實用道路守則+知識懶人包！

港車北上正式啟動，7月1日零時起經申請的香港車輛可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省！不過有些港人對於在內地揸車充滿著疑慮和擔心，畢竟兩地的駕駛規則都不盡相同。有見及此，零內地駕駛經驗的記者就前往了內地親身實試一下，看看在大陸揸車有什麼需要注意的啦！



記者是次租用的是熱門的家庭SUV Toyota Rav4，提前體驗在內地的駕駛難度！（林志龍攝）

不過因為計劃由7月1日才開始，記者亦未抽到港車北上的名額，因此今次記者只是在港珠澳大橋口岸珠海段租車，主要是提前感受和體驗一下在內地的駕駛難度！是次租用的是熱門的家庭SUV Toyota Rav4，看看這種中間偏大尺碼的車型，在內地的路面、停車場夠不夠靈活啦！

這一刻，其實記者的心情相當緊張⋯⋯畢竟初次在大陸自駕⋯⋯好淆（林志龍攝）

注意事項1：內地要用咩導航APP？

打開車門第一件事，當然要提前打開導航App啦，不過因為港人常用的Google Map在內地無法使用的關係（再加上就算用到位置也不準確），大家在出發前記得下載定高德地圖，一個導航App內整合晒在內地的停車場、加油站、充電站、餐廳、車速限制、快相機等資訊，非常實用！除此之外，使用高德地圖的過程最令記者感到驚艷的一刻，是地圖上竟顯示了紅燈的輪候時間，甚至估計了還需要幾輪才可通行！

大家在出發前記得下載定高德地圖，一個導航App內整合晒在內地的停車場、加油站、充電站、餐廳、車速限制、快相機等資訊，非常實用！（林志龍攝）

注意事項2：馬路行車方向左右顛倒難唔難揸？

內地的車輛是左軚、香港的車輛是右軚，導致在路面上行車的方向左右顛倒，不過由於記者因為租車的關係，駕駛的是左軚車，要適應的除了行車方向還有車輛。而屆時港車北上的是右軚車，這一點有所不同，只需適應行車方向即可。不過筆者在一段短時間的試駕後，大約10分鐘左右就已經適應了行車方向的轉變，主要是觀察車流，再三想清楚後再入線就可，這一點香港司機不用過於擔心。

內地一樣高峰時段塞到爆！（林志龍攝）

注意事項3：內地路面複唔複雜？

在內地駕駛的行車線一般較多和較闊，筆者也試過在6條車道中行駛，與香港一樣提前留意導航App的提示，提前入線即可。另外在據記者在內地駕駛半天的經歷，感覺內地車輛切線比較急（也未必會打指揮燈，與香港差不多）、但整體車速不算太快，建議採「防禦式駕駛」，小心為上！另外因為內地路較複雜，行錯路不是一個U Turn就可以返轉頭嘅事，可能要兜返個3 5 7分鐘先返到轉頭，都係嗰句揸慢啲睇清楚再行啦，唔好急！

注意事項4：內地道路交通有咩主要規則？

內地的單白實線等於香港的雙白線，車輛不得切線；另外部分路口紅燈在安全情況下可以右轉（紅線箭嘴燈不可轉右），路牌也會標明可否轉右，駕駛者可以留意指示牌；內地的快線/爬頭線在左邊，慢線在右線，不是左轉又不是爬頭，就不要佔用左線啦；如果看到行人過路線應禮讓行人；另外監視器到處都是，有測速、也有監測道路違規行為，記得不要違泊，前後排乘客都要扣上安全帶！

較多車的主要幹道會有交通警人手指揮，右邊黑色車企圖衝尾燈，最終停在尷尬位置。（林志龍攝）

這個路口紅燈其實可右轉，不過記者在猶豫不決轉不轉的時候，明明紅燈經轉眼變成綠燈（林志龍攝）

注意事項5：內地停車場難唔難搵位？

記者在沒有提前尋找景點停車場的情況下，發現路上有為數不少的停車場，車位亦比香港多，泊位難度也一般。旅途間記者曾停泊4個停車場左右，價錢均為每小時5元人民幣（也有大型商場提供免消費3小時泊車），入場時會閘機會自動掃車牌，離場時會顯示二維碼，只需以支付寶或微信支付，掃碼支付停車費即可離場，未有遇上什麼困難。惟需要注意的是內地停車場較香港昏暗，記得亮著車頭燈，也要留意隨時可能出現逆線車輛。

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注意事項6：內地高速收費點計？

每個高速收費站都有ETC車道（類似Autotoll/易通行）同人工車道，無安裝ETC嘅話就行返人工通道，按掣拎通行卡，離開收費站就用微信支付、支付寶、現金3種其中一種方式繳費就得。不過由於記者是次旅途沒有離開所在區域，未有經過高速收費站，未能為大家實測。

注意事項7：加油站入油咩玩法？

內地的加油站有很多間，記者駛入了港人不陌生的「中國石油」實試了一次入油。內地的汽油有分92、95、98，一般日本車入92即可，作為參考92每升單價為7.5人民幣，就算入香港的98也是每升單價9人民幣左右，比起香港未計折扣優惠時的$23.44（無鉛汽油）/$24.63（特級無鉛汽油），平一半有突！！！記者入了以100人民幣的價格入了13.34升汽油，在記住油槍號碼後，只需進入商店點按機器，選擇油槍號碼，掃描二維碼以電子支付的方式付款即可，十分方便。

注意事項8：交通事故處理

幸運地筆者未有遇到任何交通事故，不過如果你不幸地遇到交通事故，可以聯繫以下的電話求助：

1.普通城市道路事故：撥打122（通知交警判斷事故責任方）

2.高速公路事故：撥打12122

3.急需醫療救護協助：撥打120

4.交通運輸問題反饋：撥打12328

今次講住咁多先，祝大家港車北上一路順風啦！