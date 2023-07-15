港男發帖指深圳鐵路超港趕日　網民列出兩點反擊港鐵不輸日本

自開關後越來越多香港人趁空餘時間到深圳搵食，因為深圳吃喝玩樂便宜之餘又夠多選擇，而深圳地鐵也是港人北上不可或缺的一部分。日前（3日），有香港網民於FaceBook群組中發帖指自己開關後「去左N次深圳 + 一次日本」，認為深圳鐵路和商場之間的融合度已經「超港趕日」。



（深圳地鐵圖片）

日前（3日），有香港網民於FaceBook群組「深圳大灣區好去處開心share」中發帖指自己自從開關之後「去左N次深圳 + 一次日本」，覺得「深圳商場同鐵路既（嘅）融合度已經超越香港，追貼日本」。他列出了4大論點：

1. 多首層接駁

樓主指出香港商場接駁地鐵站，多數只會接駁某一層，但深圳和日本的地鐵卻會接駁至較多的樓層。

2. 一個商場連接幾個站

樓主指出深圳和日本都有不少的商場會被兩個甚至三個地鐵站連接，但香港往往只會連接一個站，也許只有少數商場勉強在兩個地鐵站之間。

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3. 地下通道商店林立

樓主認為香港的地下通道沒有甚麼商店，就算是相對人流比較旺的尖沙咀和銅鑼灣的地下通道都沒有商店供行人或者遊客逛街。反之深圳的大劇院站以及日本廣為人知的地下街則有很多商店。

4. 商場接駁地鐵站

樓主指出香港的地鐵站甚少直接接駁商場，甚至北角匯距離北角地鐵站數分鐘路程都不肯接駁，反觀深圳和日本的商場例如下沙中洲灣、冬瓜嶺深業上城、後海深圳灣萬象城和池袋 Sunshine City不管距離多遠都要接駁。

「深圳大灣區好去處開心share」截圖

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網民對樓主的帖文普遍持反面意見，網民認為深圳的鐵路和商場發展確實是進步不少，但香港的地鐵站和商場大部分早以落成，而深圳的商場和地鐵站則很多都是近十年才建好，比香港更新更先進是必然的，因此兩者沒有可比性。也有網民指香港有不少商場例如德福、APM、IFC、太古邊等等的商場都是直接接駁地鐵站，認為樓主是刻意不提，是選擇性失明。

網民亦指香港地少人多，樓面面積本來已近飽和，而要擴建鐵路也不是一件容易的事，因此無需要「踩一捧一」，反而應該互相欣賞並學習別人的優點。有網民提到香港地鐵站幾乎全部都有BFA通道（無障礙通道），而日本則還有很多地鐵站是沒有BFA通道的，除此之外，亦有網民反問日本和深圳有多少個站可以同月台轉線，有網民指出深圳地鐵轉線隨時要行十分鐘。