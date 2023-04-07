深圳地鐵遊｜福田口岸5星級全新按摩浴場　低至$348蚊玩足24小時!

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！平日工作壓力大，整天對著電腦，當然就要去按摩鬆鬆筋骨啦!今次向大家介紹的是位於深圳口岸超有名且大型的人氣水療浴場「湯崎湯泉生活(水立方)」，內裡總共有5層，除了按摩和水療浸浴設施，浴場內更有任飲任食和任玩娛樂設施，只需$698人民幣任你玩足24小時!



圖自大眾點評

上班整天四周頻撲，舟車勞動，有時間放個假當然要盡情放鬆啦，「按摩」一定是個不二選擇!平日香港按摩45分鐘平平地都起碼要三四百蚊，而且更只得按摩，並沒有任何其他配套。為此，《開罐》為你介紹位於深圳福田，距離落馬洲口岸只需行10分鐘步程的超人氣水療浴場「湯崎湯泉生活(水立方)」。樓高5層的浴場，內裡不但有超過300間按摩房和多種的水療設施，而且更有多種娛樂施設，麻雀、街機、PS5、卡啦OK都有。按摩按到肚餓，內裡還有任飲超過30款飲品和任食小食進口生果、Haagen Daz雪糕等等，當中來自泰國的山竹更是眾多顧客中的最愛!

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有別於以往大家所認知的按摩店，湯崎內裡環境超級企裡乾淨，而且更是24小時營業，大家可於場內過夜，連酒店錢都可以慳返。浴場內不但會提供浴巾、汗蒸服、更會有一次性牙刷牙膏、內衣褲供大家使用，而且內裡除了是用來自「Shiseido」的沖涼產品，更提供不同名牌例如MUJI、ESTEE LAUDER、NARS、MAC等的護膚品和化妝品，大家即使甚麼都不帶，都依然能夠香噴噴和Keep住靚靚樣。

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大家若想前往「湯崎」可預先於網上購買套票，價錢會比當場購買各個項目平，套票由$347至$698人民幣不等，不同套票所包的項目均有不同，而最抵和最多人選擇的是$548元人民幣的按摩套按摩套票，內裡除了包含24小時得浴票，和任飲任食生果雪糕外，更會包一款90粉鐘的日式或泰式按摩、一款大堂按摩項目，還有額外的一杯自選的手搖飲品，而最重要的是不論是甚麼套票，一律都標明「全場免小費免服務費」，收費清楚透明，大家並不用再擔心「到底要付多少小費」的難題啦!

湯崎湯泉生活(福田口岸店)

地址：廣東省深圳市福田區國花路港城華庭裙樓壹層至五層

交通：深圳地鐵4號線A出口(福田口岸出口右手面前行)

營業時間：24小時

收費:人均$300-600人民幣不等(按不同項目/套票收費)